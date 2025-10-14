Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 12:38

Лукашенко оценил шаги США по наведению порядка на Ближнем Востоке

Лукашенко поддержал действия Трампа на Ближнем Востоке

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о полной поддержке шагов американского коллеги Дональда Трампа по наведению порядка на Ближнем Востоке, сообщает БелТА. По его мнению, эти меры могут способствовать созданию единого Палестинского государства и улучшению жизни людей в регионе.

Я абсолютно поддерживаю эти шаги президента США Дональда Трампа по наведению порядка на Ближнем Востоке. Шаг решительный, хороший, который, возможно, приведет к созданию государства, <…> может быть, единого Палестинского государства, куда войдет и сектор Газа. И наконец-то люди получат возможность там нормально жить, — сказал белорусский лидер.

Ранее Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС ожидает «полное уничтожение» в случае отказа передать власть в секторе Газа. Президент США подтвердил, что его план предусматривает освобождение заложников, отказ ХАМАС от власти и полное разоружение в обмен на прекращение израильских операций и освобождение палестинских заключенных. Но соглашение, поддержанное премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, не предполагает создания Палестинского государства.

Александр Лукашенко
Дональд Трамп
Ближний Восток
Палестина
Израиль
