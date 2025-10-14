Суд удовлетворил решение по делу Мизулиной против Дудя и Лебедева

Московский городской суд утвердил решение Лефортовского районного суда о частичном удовлетворении иска главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она подавала иск к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает ТАСС.

Решение Лефортовского районного суда города Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы Лебедева и Дудя — без удовлетворения, — уточнили в мосгорсуде.

Ранее Мизулина заявила, что попросит Следственный комитет России и Генпрокуратуру проверить концерт Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) в «Лужниках» 30 августа. Она назвала происходящее на сцене «голой» вечеринкой, отметив, что свидетелями разврата стали дети — концерт был заявлен как 12+.

Позже глава Лиги безопасного интернета отметила, что Крид продвигает среди детей украинские онлайн-казино и букмекерские конторы. Она также обратила внимание на то, что артист общается с ярыми русофобами, в том числе иноагентами, и выступал против проведения СВО.