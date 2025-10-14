Лукашенко дал Трампу ценный совет о Нобелевской премии мира Лукашенко порекомендовал Трампу не беспокоиться насчет Нобелевской премии мира

Президенту США Дональду Трампу не следует беспокоиться насчет решения Нобелевского комитета не присуждать ему премию мира, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, среди лауреатов этой награды находятся «отщепенцы».

Я лично бы ему посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию. Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту, — подчеркнул Лукашенко.

Президент республики также отметил, что гораздо важнее, чтобы мировое сообщество и простые люди оценили усилия, которые США и их лидер прилагают на международной арене. По мнению Лукашенко, такая оценка обладает большей значимостью, чем решение такой «политизированной структуры» как Нобелевский комитет.

Ранее Лукашенко заявлял, что Трамп заслужил награду, а присуждение премии мира венесуэльскому оппозиционеру Марии Корине Мачадо является «полной глупостью». Белорусский лидер напомнил, что экс-президент США Барак Обама ничего не сделал для получения «нобелевки».