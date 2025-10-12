Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 15:14

«Молюсь за выздоровление»: Беллу Хадид госпитализировали в Германии

Мать Беллы Хадид показала, как ее дочь лечится от болезни Лайма

Белла Хадид Белла Хадид Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супермодель Белла Хадид проходит курс интенсивного лечения хронической болезни Лайма в Германии, сообщилa ее мать Йоланда Хадид в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Женщина поделилась снимками их больничной палаты. На кадрах видно, что 28-летняя Белла выглядит истощенной, к ее телу подключено медицинское оборудование. Хадид борется с болезнью Лайма с 2012 года.

Ты прошла еще один месяц лечения, и я знаю, что чудеса случаются каждый день. Молюсь за твое скорейшее выздоровление, — написала мать знаменитости.

Как сообщил инсайдер издания RadarOnline, месяц пребывания Беллы в немецкой клинике St. George, расположенной под Мюнхеном, обошелся семье более чем в $100 тыс. (более 8 млн рублей). В курс лечения входят экспериментальные методики.

Ранее американский певец Джастин Тимберлейк признался, что страдает болезнью Лайма. Артист сделал заявление после мирового тура Forget Tomorrow. По его словам, концерты давались ему тяжело: он выходил на сцену, несмотря на усталость и приступы тошноты. Тимберлейк подчеркнул, что решил поделиться историей, чтобы показать, через что ему пришлось пройти за кулисами.

больницы
Джиджи Хадид
болезни
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин и Алиев вышли поговорить в холл после официальной встречи
Россиян предупредили о новом вирусе, заражающем все контакты в телефоне
ПВО сбили украинские дроны в двух российских регионах
Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю
Пушков одним примером показал крах Запада в попытке изолировать Россию
Ученые выяснили, как аренда жилья повышает риск смерти
Стали известны подробности последних месяцев жизни Дайан Китон
Российская актриса оказалась в базе «Миротворца»
Эльбрус против Грозный-Сити: кто побеждает 12 октября, скандалы, накрутки
«Утихомирить население: военэксперт о передаче техники Нацгвардии Украины
Румыны оценили риск нападения России
Чехова честно призналась, почему откладывает свадьбу
Сайт-агрегатор лекарств Трампа вызвал вопросы у пользователей Сети
Маргулис спел в память о Кеосаяне и рассказал неожиданный факт о нем
«Молюсь за выздоровление»: Беллу Хадид госпитализировали в Германии
Кэти Перри застали за поцелуем с известным политиком
Российского рэпера оштрафовали за отказ от проверки на наркотики
Стало известно о смерти выдающегося ученого-ядерщика
Роту украинских пограничников разогнали из-за слов их командира о Зеленском
«Я пытался»: Гладков рассказал о важном решении его жены
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.