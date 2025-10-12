«Молюсь за выздоровление»: Беллу Хадид госпитализировали в Германии Мать Беллы Хадид показала, как ее дочь лечится от болезни Лайма

Супермодель Белла Хадид проходит курс интенсивного лечения хронической болезни Лайма в Германии, сообщилa ее мать Йоланда Хадид в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Женщина поделилась снимками их больничной палаты. На кадрах видно, что 28-летняя Белла выглядит истощенной, к ее телу подключено медицинское оборудование. Хадид борется с болезнью Лайма с 2012 года.

Ты прошла еще один месяц лечения, и я знаю, что чудеса случаются каждый день. Молюсь за твое скорейшее выздоровление, — написала мать знаменитости.

Как сообщил инсайдер издания RadarOnline, месяц пребывания Беллы в немецкой клинике St. George, расположенной под Мюнхеном, обошелся семье более чем в $100 тыс. (более 8 млн рублей). В курс лечения входят экспериментальные методики.

Ранее американский певец Джастин Тимберлейк признался, что страдает болезнью Лайма. Артист сделал заявление после мирового тура Forget Tomorrow. По его словам, концерты давались ему тяжело: он выходил на сцену, несмотря на усталость и приступы тошноты. Тимберлейк подчеркнул, что решил поделиться историей, чтобы показать, через что ему пришлось пройти за кулисами.