У Джастина Тимберлейка диагностировали редкую болезнь

Популярный американский певец Джастин Тимберлейк сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что у него диагностировали болезнь Лайма. Артист приурочил свое объявление к окончанию мирового тура Forget Tomorrow.

У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз «болезнь Лайма». Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами, — написал Тимберлейк.

Певец добавил, что концерты дались ему нелегко: он выходил на сцену с сильной усталостью и тошнотой. При этом он решил продолжать выступать, несмотря на состояние своего здоровья.

Болезнь Лайма, как известно, это инфекционное заболевание, оно вызывается бактериями Borrelia burgdorferi, переносчиками которых являются иксодовые клещи. Каждый год такой диагноз получают около 500 тысяч американцев.

Ранее американскую поп-звезду Кэти Перри, которая недавно рассталась с Орландо Блумом, заметили за ужином с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо. Певица и политик провели вечер в одном из фешенебельных ресторанов Монреаля. Очевидцы утверждали, что пара активно общалась, заказывала коктейли и делила блюда на двоих. Пока не известно, была ли это просто дружеская встреча или начало нового романа.