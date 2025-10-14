В Госдуме отреагировали на депортацию из Латвии граждан России

Российская сторона примет 841 гражданина РФ, которых Латвия хочет выдворить из страны за то, что они не подтвердили знание латышского языка, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия поможет с жильем и трудоустройством.

841 человек должен покинуть территорию Латвии. Всех примем, всех обеспечим жильем, работой. Всех великая страна примет достойно, потому что это часть русского мира, — высказался депутат.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Латвии по выдворению граждан России — чудовищный пример неонацизма. По ее словам, республика фактически преследует людей по национальному признаку, выдавливая их со своей территории без законных оснований. Она подчеркнула, что подобные действия противоречат нормам морали.

До этого сообщалось, что жителям Латвии, которым грозит депортация, предложили взять платные курсы по изучению латышского языка. Стоимость обучения составляет примерно 200 тыс. рублей.