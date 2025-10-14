Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 15:18

Школьница покрылась кровоточащими язвами после курения вейпа

В Петербурге девочка попала в больницу с язвами после курения вейпа из перехода

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница покрылась кровоточащими язвами после того, как покурила вейп, приобретенный в переходе, сообщает Telegram-канал Mash. В результате у подростка сперва появилась аллергическая реакция, а затем развился токсический некролиз. Школьница оказалась в реанимационном отделении.

Юная россиянка в течение дня активно пользовалась вейпом. Сначала у нее появилась сыпь на лице, шее и груди. Затем возникла боль в горле и полости рта. После этого девочке стало трудно дышать.

Приехавшие медики подключили девушку к аппарату ИВЛ и срочно доставили в больницу. Школьница осталась жива, однако ее ожидает пластическая операция.

Ранее первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и замруководителя фракции Елена Драпеко направили обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Они предложили ввести уголовную ответственность за оборот вейпов. По словам Гусева, необходимо защитить граждан от опасных веществ.

