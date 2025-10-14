Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 15:22

Биолог раскрыла, когда в России может появиться своя вакцина от ветрянки

Биолог Обласова: новая вакцина от ветрянки может появиться через полтора года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отечественная вакцина от ветрянки может появиться через полтора года, если клинические испытания препарата пройдут успешно, рассказала биолог главный специалист по вакцинации частной клиники Антонина Обласова. В разговоре с "Радио 1" специалист подчеркнула, что на данный момент такая вакцина в стране не производится.

В нашей стране такая вакцина на сегодняшний день не производится, но идут клинические испытания. Если они пройдут успешно, то появится альтернатива. Но это произойдет, как минимум, через полтора года, — отметила Обласова.

Биолог напомнила, что прививка от ветрянки не является обязательной. Ее можно сделать либо платно, либо в рамках календаря по эпидпоказаниям, если регион за свой счет закупит импортный препарат, уточнила эксперт.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что осенний рост простудных заболеваний вызван двумя причинами: похолоданием и увеличением контактов между людьми после летних отпусков. Однако, по его словам, новая волна заболеваемости ожидается в начале зимы.

Россия
ветрянка
вакцины
препараты
