Биолог раскрыла, когда в России может появиться своя вакцина от ветрянки

Отечественная вакцина от ветрянки может появиться через полтора года, если клинические испытания препарата пройдут успешно, рассказала биолог главный специалист по вакцинации частной клиники Антонина Обласова. В разговоре с "Радио 1" специалист подчеркнула, что на данный момент такая вакцина в стране не производится.

В нашей стране такая вакцина на сегодняшний день не производится, но идут клинические испытания. Если они пройдут успешно, то появится альтернатива. Но это произойдет, как минимум, через полтора года, — отметила Обласова.

Биолог напомнила, что прививка от ветрянки не является обязательной. Ее можно сделать либо платно, либо в рамках календаря по эпидпоказаниям, если регион за свой счет закупит импортный препарат, уточнила эксперт.

