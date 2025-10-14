Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 15:00

Названы неожиданные последствия возможной конфискации активов России

Политолог Перенджиев: Польша попросит контрибуции от ФРГ при изъятии активов РФ

Польша может потребовать от Германии контрибуции в случае конфискации замороженных российских активов в Европе, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, не исключена возможность возникновения личного противостояния между двумя государствами.

Поляки давно выдвигают всякие претензии к Германии: «Надо заплатить контрибуции». Эта тема еще не закончилась. Тогда они скажут: «Зачем нам тогда требовать контрибуции? Мы немецкие активы возьмем». И скажут: «Германия, вы же пошли по этому пути, и мы можем пойти. Значит, это нормально». Они начнут свои разборки. Начнутся все эти противостояния друг с другом, — отметил Перенджиев.

Ранее посол Франции в Москве Николя де Ривьер заявил, что французская сторона против конфискации замороженных российских активов в Европе. По словам дипломата, его страна строго придерживается законов, а президент Эммануэль Макрон соблюдает международное право.

Названы неожиданные последствия возможной конфискации активов России
