11 октября 2025 в 14:03

«Здравый смысл имеет больше шансов»: Слуцкий о передаче Украине активов РФ

Слуцкий выразил надежду на здравый смысл ЕС в вопросе передачи активов России

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Европе еще остался здравый смысл, благодаря которому политики могут адекватно оценивать ситуацию с передачей замороженных российских активов Украине, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он также призвал к здоровому пессимизму в сложившихся обстоятельствах.

Я предпочитаю исходить из лучшего и считать, что в сегодняшнем мире и Европе в том числе все-таки здравый смысл имеет больше шансов, нежели совсем недавно, на то, чтобы восторжествовать в той или иной ситуации, — сказал Слуцкий.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по обороне Владимир Чижов заявил, что доверие к евро резко упадет, если Евросоюз решит изъять российские активы. По его словам, единого мнения по этому вопросу в Европе нет. Однако многие политики считают, что подобный шаг нанесет серьезный урон финансовой системе.

До этого газета The Financial Times сообщила, что позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных активов РФ для кредита Украине вызвала раздражение у некоторых лидеров стран ЕС. Глава правительства не поддержал предложение об изъятии российских средств из депозитария Euroclear для передачи Киеву.

Леонид Слуцкий
активы
Россия
Украина
