На Западе раскрыли подробности об изъятии российских активов The Times: изъятие активов России обсудят на сессии МВФ

На предстоящей осенней сессии Международного валютного фонда с 13 по 18 октября в Вашингтоне министры финансов западных стран планируют обсудить механизмы изъятия суверенных активов России, сообщает The Times. По данным газеты, инициативу возглавит канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз.

Рейчел Ривз должна обсудить эти предложения с другими западными министрами финансов на встрече МВФ в Вашингтоне на следующей неделе, — сказано в публикации.

К обсуждению присоединятся Франция и Германия, сказано в материале. Уточняется, что только в Великобритании заморожено российских активов на сумму свыше $33,4 млрд, включая средства ЦБ РФ, ФНБ и Минфина РФ. Эти средства планируется направить Украине.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Великобритания и Канада заинтересованы в идее использования российских активов для предоставления кредита Украине. По его словам, Евросоюз не рассчитывает на гарантии по займу от членов G7.

Между тем первый зампред комитета Совфеда по обороне Владимир Чижов считает, что доверие к евро резко упадет, если Евросоюз решит изъять российские активы. По его словам, единого мнения по этому вопросу в Европе нет. Однако многие политики считают, что подобный шаг нанесет серьезный урон финансовой системе.