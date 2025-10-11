Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 10:39

На Западе объяснили, как Евросоюз «закапывает» Украину своей помощью

Reuters: из-за закупки российского газа ЕС сводит на нет поддержку Украины

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Страны Европейского союза сводят на нет эффект от своей финансовой поддержки Украины, продолжая закупать российский газ, пишет Reuters. По мнению журналистов, это ставит ЕС в щекотливое положение, поскольку блок фактически финансирует обе стороны конфликта.

По данным агентства, с января по август 2025 года импорт российских энергоносителей в ЕС превысил €11 млрд. При этом семь стран — членов союза даже увеличили закупки, и пять из них входят в число активных сторонников Киева. Например, Франция нарастила импорт российской нефти и газа на 40% по сравнению с 2024 годом.

Ранее выяснилось, что более половины опрошенных граждан Европейского союза не поддерживают план полного отказа от российского трубопроводного газа в пользу более дорогого сжиженного газа из США. Речь идет о 54% респондентах.

До этого основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Запад показывает истерическую ненависть в вопросе российского газа. Он пояснил, что развитие невозможно при запретах.

Украина
Россия
Евросоюз
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестованный в РФ французский велосипедист рассказал о своем путешествии
Раскрыто состояние Александра Збруева после госпитализации
Королевская семья Британии: новости, принца Уильяма довели до слез
Подростки не признали подготовку плана нападения на Собчак и Симоньян
Глава «Росатома» раскрыл прогресс в восстановлении ЗАЭС
«Вплоть до подвесок»: у экс-кадровика Минобороны отбирают все драгоценности
Массированный налет БПЛА на Волгоград: как ВСУ атакуют Россию 11 октября
Водолазы нашли тела пассажиров снегохода в Якутии
«Заноза в заднице»: Столтенберг раскрыл отношение властей США к Зеленскому
Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину
Наступление ВС РФ на Харьков 11 октября: могильник с наемниками, Купянск
Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей
Пикантная капуста со свеклой на зиму: грузинский рецепт
Секрет идеальной советской глазуньи
«Находишься в рабстве»: украинский офицер рассказал о службе в ВСУ
«Он не успокоится»: следователь призвал не выпускать «битцевского маньяка»
Британские офицеры погибли при взрыве в Харьковской области
Французская кухня у вас дома: просто, вкусно, изысканно
Худеем шаг за шагом: сколько калорий сжигает обычная ходьба
Эмульсия и крем: в чем разница и как сделать выбор
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.