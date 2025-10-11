Страны Европейского союза сводят на нет эффект от своей финансовой поддержки Украины, продолжая закупать российский газ, пишет Reuters. По мнению журналистов, это ставит ЕС в щекотливое положение, поскольку блок фактически финансирует обе стороны конфликта.
По данным агентства, с января по август 2025 года импорт российских энергоносителей в ЕС превысил €11 млрд. При этом семь стран — членов союза даже увеличили закупки, и пять из них входят в число активных сторонников Киева. Например, Франция нарастила импорт российской нефти и газа на 40% по сравнению с 2024 годом.
Ранее выяснилось, что более половины опрошенных граждан Европейского союза не поддерживают план полного отказа от российского трубопроводного газа в пользу более дорогого сжиженного газа из США. Речь идет о 54% респондентах.
До этого основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Запад показывает истерическую ненависть в вопросе российского газа. Он пояснил, что развитие невозможно при запретах.