На Западе объяснили, как Евросоюз «закапывает» Украину своей помощью Reuters: из-за закупки российского газа ЕС сводит на нет поддержку Украины

Страны Европейского союза сводят на нет эффект от своей финансовой поддержки Украины, продолжая закупать российский газ, пишет Reuters. По мнению журналистов, это ставит ЕС в щекотливое положение, поскольку блок фактически финансирует обе стороны конфликта.

По данным агентства, с января по август 2025 года импорт российских энергоносителей в ЕС превысил €11 млрд. При этом семь стран — членов союза даже увеличили закупки, и пять из них входят в число активных сторонников Киева. Например, Франция нарастила импорт российской нефти и газа на 40% по сравнению с 2024 годом.

Ранее выяснилось, что более половины опрошенных граждан Европейского союза не поддерживают план полного отказа от российского трубопроводного газа в пользу более дорогого сжиженного газа из США. Речь идет о 54% респондентах.

До этого основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Запад показывает истерическую ненависть в вопросе российского газа. Он пояснил, что развитие невозможно при запретах.