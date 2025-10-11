Власти Турции предъявили ресторанам и кафе новое требование

Турецкие рестораны, кафе и кондитерские обязали публиковать прайс-листы в электронном формате согласно новым правилам, сообщило издание Star. Изменения, инициированные Министерством торговли страны, вступили в силу.

Указанная мера распространяется на все заведения общественного питания, соответствующие установленным критериям. Цифровизация ценовой политики предоставит клиентам доступ к актуальной информации о стоимости продукции через специализированные сервисы.

Ранее российский турист в Паттайе вызвал полицию из-за завышенного счета в ресторане. Посетителю предъявили счет на 3840 батов (приблизительно 10 тыс. рублей), хотя, по его оценке, стоимость заказанных блюд была существенно ниже. Гражданин России, усомнившись в обоснованности первоначального счета, отказался производить оплату и вызвал правоохранителей. В результате переговоров стороны достигли компромисса, и турист оплатил 1500 батов (около 3800 рублей), что почти в три раза меньше исходной суммы.

Кроме того, шеф-повар и ресторатор Анри Ален заявил о глубоком кризисе, переживаемом ресторанной индустрией Финляндии. По словам бизнесмена, трудности, начавшиеся в период пандемии, значительно усугубились после 2022 года, а финансовый кризис 2008 года теперь, по его выражению, «кажется детской игрой».