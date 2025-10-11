Министерство образования Украины проводит проверки высших учебных заведений с целью выявления лиц, уклоняющихся от мобилизации, сообщил заместитель главы ведомства Николай Трофименко. Чиновник подчеркнул недопустимость использования обучения, включая аспирантуру, как способа избежать призыва, передает «Страна.ua».

Мы абсолютно не приемлем обучение ни на одном из наших образовательных уровней, в том числе на уровне доктора философии, как способ избежать мобилизации, — говорится в материале.

Ранее пророссийское подполье сообщило о серьезных проблемах в ходе мобилизации в Вооруженные силы Украины на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей. По информации источника, призывные мероприятия проводятся скрытым способом по причине низкой эффективности и противодействия со стороны местных жителей.

Кроме того, глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил о возможном начале мобилизации по спискам избирателей на Украине. По его словам, подобная практика являлась бы нормальным решением.