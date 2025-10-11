«Долги на десятилетие»: коллеги высказались о погибшем криптоинвесторе «Страна.ua»: погибший украинский криптоинвестор Ганич мог оказаться в долгах

Некоторые криптоинвесторы допускают, что погибший в Киеве Константин Ганич, известный как Kudo, действительно мог покончить с собой, пишет «Страна.ua». Данная версия в настоящее время рассматривается полицией как основная. Собеседники обратили внимание на большие долги, которые могли накопиться из-за произошедшего накануне резкого обвала криптовалютного рынка.

Kudo занимался трейдингом и распоряжался большими деньгами других клиентов. И вчера на фоне глобального падения крипты он мог попасть в сложную финансовую ситуацию и оказаться в долгах на десятилетие, — сказал источник.

Ранее источники также сообщали, что Константин Ганич перед смертью мог подвергаться давлению со стороны украинских силовиков. Согласно информации знакомых блогера, правоохранители требовали от него долю от доходов, полученных от операций с криптовалютой. Ганич занимал должность директора в «Ассоциации трейдеров Украины» и был известен своим демонстративно роскошным стилем жизни.

Тело 32-летнего Ганича было обнаружено в ночь на 11 октября в северной части Киева, в районе Оболонь. Он находился в своем автомобиле Lamborghini Urus. Друзья криптопредпринимателя упоминали, что мужчина жаловался на депрессивное состояние и испытывал финансовые трудности.