11 октября 2025 в 12:50

Телефоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления

Владельцы смартфонов Samsung в России сообщают о сбоях после обновления One UI 8

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские владельцы смартфонов Samsung массово сообщают о серьезных сбоях в работе устройств после установки обновления операционной системы One UI 8, сообщает Telegram-канал Baza. После обновления телефоны зависают на этапе загрузки.

Экран зависает с продолжительной анимацией, которая может длиться несколько часов. При попытке перезагрузки устройство показывает надпись «Добро пожаловать», но дальше ничего не происходит. При этом сохраняется возможность принимать звонки, однако все остальные функции, включая доступ к сети и управление умным домом через SmartThings, становятся недоступными.

Обновление One UI 8 первоначально стало доступно в Южной Корее, а затем для пользователей по всему миру. В настоящее время производитель не прокомментировал ситуацию со сбоями у российских пользователей.

Ранее сообщалось, что в Samsung иронично отреагировали на анонсы Apple, намекнув на плагиат таких функций, как настраиваемые приложения и плавающие панели. Корейский производитель отметил в соцсетях, что эти технологии уже давно реализованы в их гаджетах, включая искусственный интеллект в умных часах.

Samsung
сбои
обновления
гаджеты
Россия
