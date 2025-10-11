«Приятная атмосфера»: экс-генсек НАТО вспомнил о встрече с Путиным Столтенберг в мемуарах отметил приятную атмосферу на встрече с Путиным

Президент России Владимир Путин — трудолюбивый, целеустремленный и рациональный человек, с которым можно договориться, написал в своих мемуарах экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что еще первая встреча с российским лидером оставила приятные впечатления и утвердила тенденцию на развитие сотрудничества.

В большинстве случаев беседы проходили в приятной атмосфере. Он всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали, — написал Столтенберг.

Экс-генсек НАТО также подробно описал встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым во время Мюнхенской конференции 2015 года. Российский министр произвел на него особое впечатление: Столтенберг описал его как «элегантного дипломата». Он также добавил, что Лавров выглядит человеком, способным выдержать любые физические испытания.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО в своих мемуарах сообщил о неоднократном сомнении президента США Дональда Трампа в фундаментальных принципах Альянса. Он раскрыл детали напряженных переговоров, в ходе которых американский лидер угрожал выходом Соединенных Штатов из организации и критиковал партнеров за недостаточное финансирование оборонных нужд.