В Перми нашли «двойника» Трампа

В Перми нашли женщину, похожую на президента США Дональда Трампа. Пенсионерку снял на видео местный житель. За сутки видео с «пермским двойником» набрало три миллиона просмотров в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Шанс встретить Дональда Трампа в Перми очень мал, но никогда не равняется нулю, — добавил автор видео.

В ролике слышно, как молодой человек спросил пенсионерку, знает ли она о своем сходстве с президентом США. Смущенная женщина ответила, что единственное, что их объединяет — это то, что они оба «седые», и на этом их общие черты заканчиваются. В ответ на это автор видео комплиментарно отметил, что они оба еще и «симпатичные».

