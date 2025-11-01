Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 16:14

В Перми нашли «двойника» Трампа

В Перми заметили пенсионерку с лицом как у Дональда Трампа

В Перми нашли женщину, похожую на президента США Дональда Трампа. Пенсионерку снял на видео местный житель. За сутки видео с «пермским двойником» набрало три миллиона просмотров в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Шанс встретить Дональда Трампа в Перми очень мал, но никогда не равняется нулю, — добавил автор видео.

В ролике слышно, как молодой человек спросил пенсионерку, знает ли она о своем сходстве с президентом США. Смущенная женщина ответила, что единственное, что их объединяет — это то, что они оба «седые», и на этом их общие черты заканчиваются. В ответ на это автор видео комплиментарно отметил, что они оба еще и «симпатичные».

Ранее сын политика Эрик допустил, что со временем может рассмотреть участие в выборах главы государства. Он отметил, что чувствует запросы общества и настроения граждан. По словам Эрика, сейчас ему приходится курировать почти все дела семьи за пределами Вашингтона. Сын политика добавил, что он давно вовлечен в политические процессы, так как ему приходилось повсюду сопровождать отца.

