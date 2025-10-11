Российские ракеты после модернизации получили возможности, вызывающие серьезную панику у украинских властей, сообщает британское издание Daily Express. По данным газеты, революционные усовершенствования сделали западные системы вооружения неэффективными против обновленных российских ракетных комплексов.

Украинские официальные лица признают, что «революционное» усовершенствование российских ракет делает западные системы вооружения бессильными в борьбе за господство в воздухе. <…> Запущенные с суши, моря или воздуха, эти ракеты наносят ужасающий ущерб на расстоянии сотен километров, — говорится в материале.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил о создании Россией новых твердотопливных ракетных комплексов для противодействия военным планам Евросоюза. По его оценке, данное вооружение усилит адаптивность Вооруженных сил РФ к вызовам, способным возникнуть в течение ближайших пяти лет. Эксперт напомнил, что ЕС намерен к 2030 году завершить подготовку к возможному конфликту с Россией.

Кроме того, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Душанбе сообщил об успешном проведении испытаний нового образца вооружения, которое в скором времени будет представлено. Глава государства отметил уникальные характеристики разрабатываемого оружия.