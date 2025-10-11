Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 13:46

В Сербии поделились подробностями газового соглашения с Россией

Газовое соглашение между Россией и Сербией будет продлено до конца 2025 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Действие газового контракта между Россией и Сербией будет продлено на два месяца — до конца 2025 года, сообщила сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович. Белград выражает заинтересованность в подписании долгосрочного соглашения о поставках энергоносителей, передает ТАСС.

Газовое соглашение продлено до конца октября, однако последние заявления директора [компании «Сербиягаз» Душана] Баятовича, который находится в Санкт-Петербурге, заключаются в том, что это соглашение будет продлено до конца года, то есть еще на два месяца, — сказала глава ведомства.

Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил о сохранении РФ статуса надежного партнера для Сербии, несмотря на введенные американские санкции в отношении нефтяной компании NIS. Дипломат охарактеризовал решение Вашингтона как продиктованное исключительно политическими мотивами.

Кроме того, бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что американские санкции против российско-сербской компании NIS нацелены на ухудшение двусторонних отношений между Белградом и Москвой. По его словам, данные меры также преследуют цель изъятия российской собственности.

Сербия
Россия
газ
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вкусовщина»: Собчак жестко высказалась об изучении песен SHAMAN в школах
Поездка Меган Маркл в Париж встревожила близких принца Гарри
Джиган записал песню о любви на фоне слухов о разводе
Орбан первым бросил вызов антироссийским военным планам Евросоюза
Российской волейболистке наложили 13 швов после травмы на тренировке
«Спорт должен быть вне политики»: в РФС поддержали решение ФИФА по Израилю
Молодая мать двоих детей пошла к стоматологу и не вернулась
«Нет слов»: Хинштейн сообщил об убийстве ВСУ водителя грузовика
Вкус, который удивит: маринуем капусту с виноградом и базиликом
Самойлова впервые вышла на связь после сообщений о разводе
Экономист объяснил, что будет с криптовалютой до конца года
Мужчина ударил ножом друга и изнасиловал его жену
В Верховной раде озвучили новых врагов Ермака
Как в РФ зарабатывать больше 200 тысяч: самые доходные профессии, Росстат
На Украине неизвестные «заминировали» три поезда
Украинский дрон ударил по автомобилю с семейной парой
Пенсионер пошел на крайние меры для защиты внука в тюрьме
Три уголовных дела, свадьба за 100 млн, помощь СВО: как живет блогер Литвин
Орбан показал сгенерированный ИИ ролик с Зеленским и презентацией телефона
В МО Британии рассказали о миссии НАТО у российских границ
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.