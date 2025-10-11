В Сербии поделились подробностями газового соглашения с Россией Газовое соглашение между Россией и Сербией будет продлено до конца 2025 года

Действие газового контракта между Россией и Сербией будет продлено на два месяца — до конца 2025 года, сообщила сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович. Белград выражает заинтересованность в подписании долгосрочного соглашения о поставках энергоносителей, передает ТАСС.

Газовое соглашение продлено до конца октября, однако последние заявления директора [компании «Сербиягаз» Душана] Баятовича, который находится в Санкт-Петербурге, заключаются в том, что это соглашение будет продлено до конца года, то есть еще на два месяца, — сказала глава ведомства.

Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил о сохранении РФ статуса надежного партнера для Сербии, несмотря на введенные американские санкции в отношении нефтяной компании NIS. Дипломат охарактеризовал решение Вашингтона как продиктованное исключительно политическими мотивами.

Кроме того, бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что американские санкции против российско-сербской компании NIS нацелены на ухудшение двусторонних отношений между Белградом и Москвой. По его словам, данные меры также преследуют цель изъятия российской собственности.