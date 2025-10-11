Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 октября 2025 в 14:05

В МО Британии рассказали о миссии НАТО у российских границ

Британские ВВС выполнили миссию по патрулированию границы с Россией

Джон Хили Джон Хили Фото: Serhii Chuzavkov/Global Look Press

Два британских военных самолета осуществили 12-часовое патрулирование границы с Россией совместно с союзниками по НАТО, в том числе с американскими силами, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили. Миссия была проведена 9 октября в ответ на недавние случаи якобы нарушения воздушного пространства стран Альянса.

Это была значительная совместная миссия с нашими союзниками из США и НАТО, — говорится в сообщении.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил о полетах четырех воздушных судов НАТО различного назначения над территорией Прибалтики. По его информации, французский самолет-заправщик обеспечивал длительное присутствие авиации Альянса, а американский и шведский борта осуществляли радиоэлектронную разведку в направлении Калининградской и Псковской областей, а также западных районов Белоруссии.

Кроме того, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что заявления НАТО о вероятных ударах по российским самолетам целенаправленно подталкивают стороны к прямому военному столкновению. Военный политолог подчеркнул необходимость срочного созыва Совета Безопасности ООН и отметил, что исход возможного противостояния авиационной техники не является предрешенным.

