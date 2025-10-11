Орбан показал сгенерированный ИИ ролик с Зеленским и презентацией телефона

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил в соцсети X юмористический видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. На видео президент Украины Владимир Зеленский в шуточной форме представляет смартфон под названием «тисафон». Название образовано от имени венгерской оппозиционной партии «Тиса».

А сейчас я представляю новый тисафон. Быстрый, умный, и все твои данные в безопасности у меня в Киеве. Тисафон. Сделано на Украине. Дистрибьютер Петер Мадьяр, — говорит «Зеленский» на видео.

До этого Орбан заявлял о проникновении украинских спецслужб в общественную жизнь Венгрии. По его словам, они получили доступ к смартфонам венгерских граждан для оказания влияния на исход парламентских выборов 2026 года. Целью называлось приведение к власти поддерживаемой Брюсселем оппозиционной партии «Тиса» под руководством Петера Мадьяра, которая могла бы одобрить вступление Украины в Европейский союз.

Ранее Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом заявил, что Украина обязательно станет членом Европейского союза. По его словам, это произойдет независимо от занимаемой Виктором Орбаном позиции. Украинский лидер предложил изменить действующий порядок вступления в ЕС, чтобы обойти вето со стороны Будапешта, которое блокирует продвижение Киева в европейское сообщество.