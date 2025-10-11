Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 17:10

Стало известно о задержании высокопоставленного краснодарского чиновника

Mash: главу Крымского района Сергея Леся задержали за махинации с землей

Сергей Лесь Сергей Лесь Фото: Администрация Крымского района

Telegram-канал Mash сообщил о задержании главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся. Как сказано в публикации, его подозревают в присвоении себе и близким более сотни земельных участков стоимостью 2 млрд рублей.

По данным канала, несколько недель назад в кабинете чиновника проходили обыски. Как отмечает Mash, махинации также связаны с родными Леся, в частности с его сыном, к которому тоже нагрянули силовики. В публикации сказано, что земля использовалась для строительства кафе, ресторанов и офисных центров.

Ранее стало известно, что бывший руководитель кадровой службы Министерства обороны России Юрий Кузнецов жалуется на попытки изъять у его семьи имущество и ценности на общую сумму 500 млн рублей. Он также выражает недовольство недостатком питания, что уже привело к снижению его веса на 20 килограммов.

Кроме того, следствие МВД завершило расследование дела о растрате бывшего санатория ЦК КПСС «Русь» в Подмосковье вместе с 43 гектарами земли. Фигуранты — экс-лидер организации афганских инвалидов, офицер ГРУ Андрей Чепурной и ветеран Валерий Белялов.

чиновники
задержания
Краснодарский край
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 600 машин попали в пробку на подъезде к Крымскому мосту
Посольство уточнило данные о пострадавших на Филиппинах россиянах
Мемуары Столтенберга раскрыли конфликт политика с Меркель
Ивлеева устроила мужу шикарное свидание в Янтарной комнате Эрмитажа
Генерал объяснил, чем занимались ликвидированные британцы на НПЗ в Чугуеве
Секреты идеального брусничного повидла из 3 ингредиентов
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Юная россиянка убила младенца и выбросила на улицу: что известно, причины
Нарышкин связал качество преподавания истории с будущим России
Стало известно о ликвидации оперативных группировок ВСУ
В Госдуме резко ответили на статью Zeit об увлечении Асада
Мужчину зарезали в церкви, когда он пришел проститься с погибшим крестником
Байден начал курс лучевой терапии из-за рака простаты
Белгородец погиб в результате атаки дрона ВСУ
Стало известно, в каких странах прекратят работу телеканалы MTV
Обязательно приготовить осенью! Простой тыквенный суп
Зеленский обсудил с Трампом новые меры поддержки Украины
Стало известно о задержании высокопоставленного краснодарского чиновника
Над бункером Зеленского нависла угроза: новости СВО к вечеру 11 октября
Бельгия собралась ввести войска в Брюссель
Дальше
Самое популярное
Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.