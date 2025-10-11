Стало известно о задержании высокопоставленного краснодарского чиновника

Telegram-канал Mash сообщил о задержании главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся. Как сказано в публикации, его подозревают в присвоении себе и близким более сотни земельных участков стоимостью 2 млрд рублей.

По данным канала, несколько недель назад в кабинете чиновника проходили обыски. Как отмечает Mash, махинации также связаны с родными Леся, в частности с его сыном, к которому тоже нагрянули силовики. В публикации сказано, что земля использовалась для строительства кафе, ресторанов и офисных центров.

Ранее стало известно, что бывший руководитель кадровой службы Министерства обороны России Юрий Кузнецов жалуется на попытки изъять у его семьи имущество и ценности на общую сумму 500 млн рублей. Он также выражает недовольство недостатком питания, что уже привело к снижению его веса на 20 килограммов.

Кроме того, следствие МВД завершило расследование дела о растрате бывшего санатория ЦК КПСС «Русь» в Подмосковье вместе с 43 гектарами земли. Фигуранты — экс-лидер организации афганских инвалидов, офицер ГРУ Андрей Чепурной и ветеран Валерий Белялов.