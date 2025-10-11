Няня сломала хвост коту и ошпарила ребенка, пока мама была в автошколе В Москве няня облила кипятком двухлетнего ребенка и изувечила кота

В Москве няня облила двухлетнего ребенка кипятком, а потом сломала зуб и хвост коту, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел, когда мать ребенка отлучилась на занятия в автошколу и оставила сына дома под присмотром.

По информации журналистов, 40-летняя женщина купала малыша и случайно ошпарила его, отчего тот заплакал. На крик мальчика прибежал домашний кот и начал мешаться у женщины под ногами. Тогда она схватила его и отшвырнула. В последовавшей драке с животным няня получила перелом пальца, а кот — ушибы. После происшествия няня была незамедлительно уволена и, по словам матери мальчика, угрожала добиться усыпления животного.

Ранее сообщалось, что няня без образования получила срок за гибель полуторагодовалого ребенка, которого она до смерти закормила в нелегальном детском саду, организованном в ее квартире. Вместо вызова скорой помощи женщина пыталась самостоятельно проводить реанимацию, что привело к смерти мальчика от асфиксии. Следствие также установило факты жестокого обращения с другим воспитанником — трехлетним мальчиком, которого привязывали веревкой к мебели в «воспитательных целях».