Няня без образования до смерти закормила полуторагодовалого малыша в Бийске В Бийске няню осудили за смерть полуторагодовалого ребенка в нелегальном детсаду

Жительница Бийска приговорена к двум годам и пяти месяцам колонии общего режима после гибели полуторагодовалого ребенка в ее квартире, которая использовалась как нелегальный детский сад, сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю. Установлено, что 52-летняя женщина, не имевшая педагогического или медицинского образования, оказывала платные услуги по присмотру за детьми без соответствующей лицензии.

При кормлении полуторагодовалого ребенка на необорудованном для приема пищи диване произошло попадание еды в трахею и бронхи мальчика, вызвавшее у него асфиксию, — говорится в сообщении ведомства.

По информации следователей, вместо вызова скорой помощи женщина пыталась самостоятельно проводить реанимацию, что усугубило состояние ребенка и привело к его смерти. Следствие также установило факты жестокого обращения с другим воспитанником — трехлетним мальчиком, которого привязывали веревкой к мебели в «воспитательных целях».

Суд признал женщину виновной по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека. Суд назначил ей два года и пять месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми на два года.

Ранее сообщалось, что 30-летняя жительница Волжска Волгоградской области оказалась на скамье подсудимых после смерти 11-месячного ребенка, которого она накормила макаронами. Спустя 40 минут она обнаружила, что малыш задыхается, и вызвала врачей, но было уже поздно.