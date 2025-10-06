Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 17:15

Зеленский потребовал изменить правила ЕС из-за Венгрии

Зеленский: Украина вступит в Евросоюз с Орбаном или без него

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина будет в Евросоюзе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном или без него, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой правительства Нидерландов Диком Схофом. Он предложил изменить процедуру вступления в ЕС, чтобы обойти вето Будапешта, которое блокирует продвижение Киева в Союз. Выступление транслировал украинский телеканал «Новости.Live».

Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без. Премьер-министр Венгрии просто тормозит этот процесс, — сказал Зеленский.

В качестве альтернативы политик предложил странам ЕС усилить давление на Венгрию для снятия блокировки. Помимо этого, Зеленский указал, что рассказы об Украине со стороны Будапешта являются «несправедливыми байками».

Ранее Орбан пригрозил Евросоюзу судебным иском, если Брюссель попытается лишить страну права вето в вопросе вступления Украины. По словам политика, такие действия нарушат конституционные принципы ЕС.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать премьер-министра Венгрии в его стремлениях заблокировать вступление Украины в Евросоюз из-за готовящихся изменений правил голосования. К позиции венгерского главы правительства также могут присоединиться Нидерланды, Греция и Дания.

Владимир Зеленский
Украина
Виктор Орбан
Венгрия
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве машина едва не улетела в реку после ДТП
Умерла звезда сериалов «Лучше звоните Солу» и «Анатомия страсти»
Зеленский раскритиковал европейских партнеров за отсутствие денег
Биржа труда Владивостока: как найти работу и получить пособие
На Западе рассказали о последствиях отставки французского премьера
Кто станет новым главой Apple: отставка Кука, сотрудничество с Россией
Съел медведь или выжили: есть ли шанс спасти в тайге семью Усольцевых
Неожиданные заявления Меркель посеяли зерна сомнения в Европе
«Довели Киев до истерики»: ВС РФ разнесли НПЗ и газохранилища на Украине
Стало известно, сколько БПЛА атаковали Белгородскую область за пять часов
Стало известно, кому чаще россияне покупают ювелирные украшения
Прыжок с парашютом закончился гибелью тренера
113-летний бразилец официально признан самым старым мужчиной мира
Составлен список уехавших звезд, которых могут лишить квартир в Москве
Таиланд за девять месяцев принял более миллиона россиян
Макрона сравнили с одной птицей на фоне политического кризиса
Петербургскую компанию оштрафовали за нарушения во время земельных работ
В Ленобласти мужчина выиграл суд о клевете из-за надписи на заборе
Критик объяснил, почему песня 2006 года вновь стала популярна
Готовим азу по-татарски: классический рецепт самого сытного гуляша
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.