Зеленский потребовал изменить правила ЕС из-за Венгрии Зеленский: Украина вступит в Евросоюз с Орбаном или без него

Украина будет в Евросоюзе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном или без него, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой правительства Нидерландов Диком Схофом. Он предложил изменить процедуру вступления в ЕС, чтобы обойти вето Будапешта, которое блокирует продвижение Киева в Союз. Выступление транслировал украинский телеканал «Новости.Live».

Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без. Премьер-министр Венгрии просто тормозит этот процесс, — сказал Зеленский.

В качестве альтернативы политик предложил странам ЕС усилить давление на Венгрию для снятия блокировки. Помимо этого, Зеленский указал, что рассказы об Украине со стороны Будапешта являются «несправедливыми байками».

Ранее Орбан пригрозил Евросоюзу судебным иском, если Брюссель попытается лишить страну права вето в вопросе вступления Украины. По словам политика, такие действия нарушат конституционные принципы ЕС.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать премьер-министра Венгрии в его стремлениях заблокировать вступление Украины в Евросоюз из-за готовящихся изменений правил голосования. К позиции венгерского главы правительства также могут присоединиться Нидерланды, Греция и Дания.