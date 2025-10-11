Стало известно, кто снимет фильм о Зеленском Муж премьера Дании снимет фильм о Зеленском на бюджетные деньги

Муж премьер-министра Дании снимет фильм о президенте Украины Владимире Зеленском, сообщает Ekstra Bladet. По данным издания, супруг Метте Фредериксен, Бо Тенгберг, получил «специальный доступ к украинскому лидеру» через жену, а его продюсерская компания Seabird Production финансируется из государственного бюджета: в прошлом году она получила от датского Института кино 190 тыс. крон (2,4 млн рублей).

Именно Бо Тенгберг благодаря своему браку имеет исключительно близкие отношения с украинским президентом. <...> Кроме того, Бо Тенгберг может носить один из самых почетных орденов Украины (орден Ярослава Мудрого. — NEWS.ru), — говорится в публикации.

Как отмечает источник, Тенгберг не впервые получает «специальный доступ» при поддержке своей жены. Прежде он снимал документальный фильм о правящей партии, который получился «крайне спорным». Лидер Датской народной партии Мортен Мессершмидт подчеркнул, что получение супругом премьер-министра госфинансирования для съемок политических фильмов «характерно для псевдодемократических государств».

Ранее экс-депутат Украины Спиридон Килинкаров предположил, что Зеленский может рассматривать Данию как возможное место постоянного проживания в случае обострения конфликта с Россией. В качестве причин он назвал агрессивную позицию Копенгагена в отношении Москвы и значительные финансовые вливания в украинские проекты, включая выделение €1,5 млрд на строительство завода по производству ракетного топлива.