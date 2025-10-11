Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 10:15

Стало известно, кто снимет фильм о Зеленском

Муж премьера Дании снимет фильм о Зеленском на бюджетные деньги

Метте Фредериксен, Бо Тенгберг и Владимир Зеленский Метте Фредериксен, Бо Тенгберг и Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Муж премьер-министра Дании снимет фильм о президенте Украины Владимире Зеленском, сообщает Ekstra Bladet. По данным издания, супруг Метте Фредериксен, Бо Тенгберг, получил «специальный доступ к украинскому лидеру» через жену, а его продюсерская компания Seabird Production финансируется из государственного бюджета: в прошлом году она получила от датского Института кино 190 тыс. крон (2,4 млн рублей).

Именно Бо Тенгберг благодаря своему браку имеет исключительно близкие отношения с украинским президентом. <...> Кроме того, Бо Тенгберг может носить один из самых почетных орденов Украины (орден Ярослава Мудрого. — NEWS.ru), — говорится в публикации.

Как отмечает источник, Тенгберг не впервые получает «специальный доступ» при поддержке своей жены. Прежде он снимал документальный фильм о правящей партии, который получился «крайне спорным». Лидер Датской народной партии Мортен Мессершмидт подчеркнул, что получение супругом премьер-министра госфинансирования для съемок политических фильмов «характерно для псевдодемократических государств».

Ранее экс-депутат Украины Спиридон Килинкаров предположил, что Зеленский может рассматривать Данию как возможное место постоянного проживания в случае обострения конфликта с Россией. В качестве причин он назвал агрессивную позицию Копенгагена в отношении Москвы и значительные финансовые вливания в украинские проекты, включая выделение €1,5 млрд на строительство завода по производству ракетного топлива.

фильмы
Владимир Зеленский
премьеры
Дания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестованный в РФ французский велосипедист рассказал о своем путешествии
Раскрыто состояние Александра Збруева после госпитализации
Королевская семья Британии: новости, принца Уильяма довели до слез
Подростки не признали подготовку плана нападения на Собчак и Симоньян
Глава «Росатома» раскрыл прогресс в восстановлении ЗАЭС
«Вплоть до подвесок»: у экс-кадровика Минобороны отбирают все драгоценности
Массированный налет БПЛА на Волгоград: как ВСУ атакуют Россию 11 октября
Водолазы нашли тела пассажиров снегохода в Якутии
«Заноза в заднице»: Столтенберг раскрыл отношение властей США к Зеленскому
Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину
Наступление ВС РФ на Харьков 11 октября: могильник с наемниками, Купянск
Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей
Пикантная капуста со свеклой на зиму: грузинский рецепт
Секрет идеальной советской глазуньи
«Находишься в рабстве»: украинский офицер рассказал о службе в ВСУ
«Он не успокоится»: следователь призвал не выпускать «битцевского маньяка»
Британские офицеры погибли при взрыве в Харьковской области
Французская кухня у вас дома: просто, вкусно, изысканно
Худеем шаг за шагом: сколько калорий сжигает обычная ходьба
Эмульсия и крем: в чем разница и как сделать выбор
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.