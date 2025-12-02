Драма о волонтерах «СВОИ» вышла в онлайн-прокат

В онлайн-прокат вышла драма «СВОИ», основанная на реальных событиях. В основу кинокартины легла деятельность волонтеров, спасавших мирных жителей Мариуполя. Фильм снят кинокомпанией BBG при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), Первого канала и контент-студии «Юг.Кино».

В центре сюжета — донецкий волонтер, роль которого исполнил Александр Бухаров, и его 18-летний сын Паша, которого сыграл Максим Сапрыгин. Совместно с друзьями из автоклуба они помогают мариупольцам в первые дни специальной военной операции. В одной из спасательных операций Павел попадает под обстрел и пропадает без вести. Его отец вынужден разрываться между поисками единственного сына и помощью людям, оставшимся в прифронтовой зоне. В фильме также снялись Ольга Ломоносова, Марат Башаров, Анатолий Гущин, Алиса Прохорова и другие. Прототипами главных героев стали реальные люди. Съемки картины проходили в самом Мариуполе, а также в Донецке и Таганроге.

Это кино родилось из реальных историй. Мы много слышали о Z-волонтерах — этих титанах духа, которые в жерновах событий протягивали руку помощи, спасали, вывозили, давали глоток воды. Они — супергерои нашего времени, обычные мужчины и женщины, совершавшие необыкновенное. И мы, продюсеры и сценаристы, поняли: их правду нужно рассказать. Так начался наш путь. Мы хотели снять не пафосный блокбастер, а человеческую историю. Историю о том, как в кромешном аду люди не сломались, а нашли в себе силы помогать другим. В итоге получилось кино про любовь. Про нас. Про реальных людей с их реальными проблемами, которые каждый день преодолевают себя и обстоятельства, — отметил режиссер Вячеслав Кириллов.

