Четыре украинских беспилотника сбили в небе над российскими регионами

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. Все дроны были сбиты в дневное время. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

11 октября с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области, — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками парк кованых фигур в центре Донецка. По данным оперативных служб, удары наносились хаотично в дневное время. Обошлось без пострадавших. Несколько дронов также поразили центральные районы города, включая Ворошиловский.

До этого Минобороны России сообщило об уничтожении 42 украинских беспилотников за ночь над территорией шести регионов. Наибольшее количество дронов сбили над Волгоградской (19) и Ростовской (15) областями, остальные — над Ульяновской, Воронежской областями, Башкирией и на подлете к Саратовской области.