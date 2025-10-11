Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 16:34

Четыре украинских беспилотника сбили в небе над российскими регионами

ПВО сбила четыре дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. Все дроны были сбиты в дневное время. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

11 октября с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области, — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками парк кованых фигур в центре Донецка. По данным оперативных служб, удары наносились хаотично в дневное время. Обошлось без пострадавших. Несколько дронов также поразили центральные районы города, включая Ворошиловский.

До этого Минобороны России сообщило об уничтожении 42 украинских беспилотников за ночь над территорией шести регионов. Наибольшее количество дронов сбили над Волгоградской (19) и Ростовской (15) областями, остальные — над Ульяновской, Воронежской областями, Башкирией и на подлете к Саратовской области.

ВСУ
ПВО
дроны
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 600 машин попали в пробку на подъезде к Крымскому мосту
Посольство уточнило данные о пострадавших на Филиппинах россиянах
Мемуары Столтенберга раскрыли конфликт политика с Меркель
Ивлеева устроила мужу шикарное свидание в Янтарной комнате Эрмитажа
Генерал объяснил, чем занимались ликвидированные британцы на НПЗ в Чугуеве
Секреты идеального брусничного повидла из 3 ингредиентов
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Юная россиянка убила младенца и выбросила на улицу: что известно, причины
Нарышкин связал качество преподавания истории с будущим России
Стало известно о ликвидации оперативных группировок ВСУ
В Госдуме резко ответили на статью Zeit об увлечении Асада
Мужчину зарезали в церкви, когда он пришел проститься с погибшим крестником
Байден начал курс лучевой терапии из-за рака простаты
Белгородец погиб в результате атаки дрона ВСУ
Стало известно, в каких странах прекратят работу телеканалы MTV
Обязательно приготовить осенью! Простой тыквенный суп
Зеленский обсудил с Трампом новые меры поддержки Украины
Стало известно о задержании высокопоставленного краснодарского чиновника
Над бункером Зеленского нависла угроза: новости СВО к вечеру 11 октября
Бельгия собралась ввести войска в Брюссель
Дальше
Самое популярное
Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.