Гибель курянина, удар по машине с семьей: как ВСУ атакуют РФ 11 октября

Гибель курянина, удар по машине с семьей: как ВСУ атакуют РФ 11 октября

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обстреляли более 10 населенных пунктов в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, жертв среди мирных жителей нет, повреждена гражданская инфраструктура. Минобороны РФ информацию пока не комментировало. Подробности о том, как украинская армия атакует российские территории, — в материале NEWS.ru.

Массированный обстрел ВСУ Херсонской области

ВСУ за минувшие сутки обстреляли более 10 населенных пунктов в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, жертв среди мирных жителей нет, однако объекты гражданского назначения, в том числе один дом, получили повреждения. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«В Новой Маячке Алешкинского МО сбросом боеприпасов с БПЛА частично разрушен индивидуальный жилой дом, где проживала семья с детьми. <...> Жители эвакуированы в безопасное место. В Великих Копанях в результате целенаправленного удара поврежден гражданский автомобиль», — говорится в сообщении.

Атакам также подверглись Алешки, Волынское, Голая Пристань, Заводовка, Збурьевка, Каховка, Песчаное и Чернянка. Обошлось без пострадавших.

ВСУ атаковали Башкирию в День республики

В субботу, 11 октября, российские средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских дронов над территорией Республики Башкортостан, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Сегодня в регионе отмечают День республики.

«11 октября с 09:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Башкортостан», — сказано в сообщении.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ ударили по парку с людьми в ДНР

ВСУ атаковали беспилотниками парк кованых фигур в центре Донецка. По данным оперативных служб, удары наносились в хаотичном порядке. Обошлось без пострадавших. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«По парку кованых фигур в хаотичном порядке ударили два беспилотника ВСУ. К счастью, без пострадавших, но били туда, где были люди», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в промежутке с 14:00 до 14:50. Несколько дронов ВСУ ударили по центральным районам города, включая Ворошиловский.

ВСУ ударили по машине с семейной парой

Вооруженные силы Украины ударили беспилотным летательным аппаратом по автомобилю, в котором ехала семейная пара из Курской области, заявил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, россияне двигались по трассе Рыльск — Дурово. В результате супруги получили травмы. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«Вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара по трассе Рыльск — Дурово. В результате атаки 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. <…> Ее супруг получил незначительные травмы, будет наблюдаться амбулаторно», — говорится в сообщении.

Хинштейн предупредил, что противник продолжает наносить подлые удары по мирному населению. Он призвал жителей Курской области соблюдать осторожность, а также воздержаться от поездок в приграничные районы.

Ростовская область отразила налет БПЛА ВСУ

Дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. По данным ведомства, все они были самолетного типа.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», — говорится в публикации.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за атаки ВСУ погиб курянин

Губернатор Курской области заявил, что житель региона погиб в результате атаки БПЛА ВСУ. По его словам, дрон атаковал грузовик в деревне Бирюковка Большесолдатского района. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

Сегодня ВСУ с помощью дрона атаковали грузовик в деревне Бирюковка Большесолдатского района. К большому горю, в результате удара на месте погиб 58-летний водитель автомобиля. Самые искренние соболезнования родным. Нет слов, которые могли бы унять эту боль, — говорится в сообщении.

Хинштейн подчеркнул, что «враг жесток и беспощаден». Он призвал жителей региона не возвращаться в приграничные районы, пока там не станет безопасно.

Читайте также:

Названа причина, по которой Макрон вновь назначил Лекорню премьером Франции

«Изображал миротворца»: в Госдуме о Трампе и Нобелевской премии мира

В Госдуме рассказали, получат ли ВСУ приказ уйти из Херсона

В Госдуме нашли способ виртуально обезопасить производителей БПЛА