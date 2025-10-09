Грузинская солянка! Вкуснятина хоть на праздник, хоть на каждый день. Не суп — обалденно вкусный ужин

Грузинская солянка — это вовсе не суп, а совершенно особенное блюдо: ароматное, сытное мясо, тушенное в пикантном соусе с вином, томатами и солеными огурцами. Оно кардинально отличается от привычной нам капустной солянки или сборного супа. Это горячее второе блюдо, в котором сочность мяса идеально дополняется кислинкой томатной пасты, солоноватой ноткой огурцов и оливок, а также согревающим ароматом вина и чеснока. Его невероятно вкусно подавать с простым отварным рисом, картофельным пюре или грузинским хлебом, чтобы впитать весь насыщенный соус.

Для приготовления возьмите 400–500 г мяса (лучше всего филейная часть или кострец), 3 зубчика чеснока, 10 шт. оливок, 2 соленых огурца, 2 ст. л. томатной пасты, 1/4 стакана красного сухого вина, 2-3 ст. л. растительного масла для жарки, соль и любимые специи по вкусу. Мясо промойте, обсушите и нарежьте небольшими кубиками со стороной примерно 2-3 см. В сковороде или сотейнике с толстым дном хорошо разогрейте растительное масло и обжарьте мясо на сильном огне до румяной корочки со всех сторон. Уменьшите огонь до среднего. К обжаренному мясу добавьте томатную пасту и перемешайте. Затем добавьте нарезанные кубиками соленые огурцы и оливки, влейте вино. При необходимости добавьте несколько ложек воды или бульона, если соус кажется слишком густым. Накройте посуду крышкой и тушите на медленном огне около 30–40 минут, пока мясо не станет мягким. За пару минут до готовности добавьте в блюдо мелко нарезанный чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Дайте солянке немного настояться под крышкой после готовности и подавайте горячей, посыпав свежей рубленой зеленью.

