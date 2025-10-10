Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 23:56

ПВО отбила атаки дронов ВСУ на Ростовскую область

МО РФ: над Ростовской областью уничтожено шесть дронов ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. По данным ведомства, все они были самолетного типа.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области,говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в результате атак беспилотников ВСУ на территорию Белгородской области пострадали три человека. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, инциденты произошли в Белгородском районе и Шебекинском городском округе, все пострадавшие ехали на машинах. Также в селе Отрадном в результате атаки на автомобиль травмы получили двое мужчин, которые самостоятельно обратились за медицинской помощью.

До этого стало известно, что в Ростовской области на территории предприятия в Сальском районе загорелась трава после отражения атаки беспилотников ВСУ. Как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, пожар на площади 100 квадратных метров был оперативно потушен. Пострадавших не было.

ПВО
БПЛА
ВСУ
атаки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эвакуировали 200 человек»: пятиэтажка горит в Красноярском крае
Поездка зацепера на электричке в Подмосковье обернулась трагедией
Онлифанщицы для солдат: Зеленский отдаст доходы моделей на нужды ВСУ
«Все в голове перепуталось»: Захарова указала на ошибки МИД Украины
Трамп анонсировал введение глобальных пошлин на товары из Китая
Макрон принял неожиданное решение по премьер-министру
Гороскоп на 11 октября: Девы рискуют всем, а Рыбам нужны перемены
Принято решение об изъятии зданий СПбГУП в собственность РФ
«Наглая кампания»: Небензя высказался о нападках США на Венесуэлу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 октября 2025 года
Приметы 11 октября, в Харитонов день: осторожно — опасно!
Связь с Янковским, роль проститутки, Канны: факты об Алене Михайловой
Определился победитель в матче между сборными России и Ирана
ПВО отбила атаки дронов ВСУ на Ростовскую область
В Испании осудили присуждение Нобелевской премии мира
Названо число пораженных за 10 дней на Украине объектов энергетики
Для вкусной зимы: клюква на зиму с сахаром — рецепт проще некуда
Зеленский намекнул Трампу, что Tоmahawk ему будет мало
Земля на двое суток попадет под влияние космического явления
Ульяновские модели прославились на всю Россию после драки в супермаркете
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.