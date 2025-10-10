ПВО отбила атаки дронов ВСУ на Ростовскую область

Дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. По данным ведомства, все они были самолетного типа.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в результате атак беспилотников ВСУ на территорию Белгородской области пострадали три человека. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, инциденты произошли в Белгородском районе и Шебекинском городском округе, все пострадавшие ехали на машинах. Также в селе Отрадном в результате атаки на автомобиль травмы получили двое мужчин, которые самостоятельно обратились за медицинской помощью.

До этого стало известно, что в Ростовской области на территории предприятия в Сальском районе загорелась трава после отражения атаки беспилотников ВСУ. Как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, пожар на площади 100 квадратных метров был оперативно потушен. Пострадавших не было.