Приметы 11 октября, в Харитонов день: осторожно — опасно!

11 октября в народном календаре именуют как Харитонов день. Православная церковь чтит память преподобного Харитона Исповедника. На Руси дата пользовалась дурной славой и считалась одним из самых опасных дней в году. Существовала поговорка: «Харитон — в избе урон», что означало: стоит остерегаться выходить из дома и начинать новые дела, чтобы не навлечь порчу и убытки.

Приметы о погоде 11 октября: что шепчет небо

Народ особенно присматривался к утренним признакам — иней, туман, ветер были «глашатаями» изменений.

Утренний иней на траве — к морозам и длительной холодной зиме.

Ветер с севера сулил резкое похолодание и обильный снег.

Часто наши предки смотрели, остались ли листья на березе: если еще не все опали — ждали суровую зиму.

На иве появился иней — готовились к долгой и морозной зиме.

Приметы по поведению животных и птиц 11 октября

Куры нахохлились — жди похолодания и заморозков.

Птицы летают низко — предупреждают о раннем приходе зимы.

Гуси, улетая на юг в этот день, пророчили суровую зиму.

Если белки, зайцы и лисы еще не сменили летнюю шерстку к этому дню — зима задержится.

Что нельзя делать 11 октября: боимся нечистой силы

Харитонов день считался непростым. Наши предки верили, что нечистая сила в эти сутки особенно активна, поэтому следовало избегать определенных действий.

Нельзя выметать мусор из дома — можно «вымести» счастье.

Не стоит начинать новые дела, особенно сделки и покупки.

Под запретом стирка, уборка и шумная работа.

Не рекомендовалось выходить в гости или принимать незваных гостей.

Женщинам запрещалось плакать — считалось, что слезы в этот день принесут болезни.

Люди старались провести день спокойно, без ссор и лишних разговоров.

Что нужно сделать 11 октября по народным поверьям

Тем не менее существовали и положительные традиции. Считалось, что этот день подходит для уединенных домашних дел:

шитье, вязание, прядение — все это приносило спокойствие и защищало дом от нечисти;

угощение домового сладостями — медом или кашей, чтобы зима прошла без ссор;

молитвы и поминовение предков — для духовной защиты семьи.

А еще на Харитона обязательно старались поделиться едой с бедными или соседями: «Подай кусок сегодня — хлеба не лишишься завтра».

