Приметы 11 октября, в Харитонов день: осторожно — опасно!

11 октября в народном календаре именуют как Харитонов день. Православная церковь чтит память преподобного Харитона Исповедника. На Руси дата пользовалась дурной славой и считалась одним из самых опасных дней в году. Существовала поговорка: «Харитон — в избе урон», что означало: стоит остерегаться выходить из дома и начинать новые дела, чтобы не навлечь порчу и убытки.
Приметы о погоде 11 октября: что шепчет небо
Народ особенно присматривался к утренним признакам — иней, туман, ветер были «глашатаями» изменений.
Утренний иней на траве — к морозам и длительной холодной зиме.
Ветер с севера сулил резкое похолодание и обильный снег.
Часто наши предки смотрели, остались ли листья на березе: если еще не все опали — ждали суровую зиму.
На иве появился иней — готовились к долгой и морозной зиме.
Приметы по поведению животных и птиц 11 октября
Куры нахохлились — жди похолодания и заморозков.
Птицы летают низко — предупреждают о раннем приходе зимы.
Гуси, улетая на юг в этот день, пророчили суровую зиму.
Если белки, зайцы и лисы еще не сменили летнюю шерстку к этому дню — зима задержится.
Что нельзя делать 11 октября: боимся нечистой силы
Харитонов день считался непростым. Наши предки верили, что нечистая сила в эти сутки особенно активна, поэтому следовало избегать определенных действий.
Нельзя выметать мусор из дома — можно «вымести» счастье.
Не стоит начинать новые дела, особенно сделки и покупки.
Под запретом стирка, уборка и шумная работа.
Не рекомендовалось выходить в гости или принимать незваных гостей.
Женщинам запрещалось плакать — считалось, что слезы в этот день принесут болезни.
Люди старались провести день спокойно, без ссор и лишних разговоров.
Что нужно сделать 11 октября по народным поверьям
Тем не менее существовали и положительные традиции. Считалось, что этот день подходит для уединенных домашних дел:
шитье, вязание, прядение — все это приносило спокойствие и защищало дом от нечисти;
угощение домового сладостями — медом или кашей, чтобы зима прошла без ссор;
молитвы и поминовение предков — для духовной защиты семьи.
А еще на Харитона обязательно старались поделиться едой с бедными или соседями: «Подай кусок сегодня — хлеба не лишишься завтра».
