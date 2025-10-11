Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 00:05

Приметы 11 октября, в Харитонов день: осторожно — опасно!

Погода 11 октября по приметам Погода 11 октября по приметам Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

11 октября в народном календаре именуют как Харитонов день. Православная церковь чтит память преподобного Харитона Исповедника. На Руси дата пользовалась дурной славой и считалась одним из самых опасных дней в году. Существовала поговорка: «Харитон — в избе урон», что означало: стоит остерегаться выходить из дома и начинать новые дела, чтобы не навлечь порчу и убытки.

Приметы о погоде 11 октября: что шепчет небо

Народ особенно присматривался к утренним признакам — иней, туман, ветер были «глашатаями» изменений.

  • Утренний иней на траве — к морозам и длительной холодной зиме.

  • Ветер с севера сулил резкое похолодание и обильный снег.

  • Часто наши предки смотрели, остались ли листья на березе: если еще не все опали — ждали суровую зиму.

  • На иве появился иней — готовились к долгой и морозной зиме.

Приметы на 11 октября Приметы на 11 октября Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приметы по поведению животных и птиц 11 октября

  • Куры нахохлились — жди похолодания и заморозков.

  • Птицы летают низко — предупреждают о раннем приходе зимы.

  • Гуси, улетая на юг в этот день, пророчили суровую зиму.

  • Если белки, зайцы и лисы еще не сменили летнюю шерстку к этому дню — зима задержится.

Что нельзя делать 11 октября: боимся нечистой силы

Харитонов день считался непростым. Наши предки верили, что нечистая сила в эти сутки особенно активна, поэтому следовало избегать определенных действий.

  • Нельзя выметать мусор из дома — можно «вымести» счастье.

  • Не стоит начинать новые дела, особенно сделки и покупки.

  • Под запретом стирка, уборка и шумная работа.

  • Не рекомендовалось выходить в гости или принимать незваных гостей.

  • Женщинам запрещалось плакать — считалось, что слезы в этот день принесут болезни.

  • Люди старались провести день спокойно, без ссор и лишних разговоров.

Что можно и нельзя делать 11 октября Что можно и нельзя делать 11 октября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нужно сделать 11 октября по народным поверьям

Тем не менее существовали и положительные традиции. Считалось, что этот день подходит для уединенных домашних дел:

  • шитье, вязание, прядение — все это приносило спокойствие и защищало дом от нечисти;

  • угощение домового сладостями — медом или кашей, чтобы зима прошла без ссор;

  • молитвы и поминовение предков — для духовной защиты семьи.

А еще на Харитона обязательно старались поделиться едой с бедными или соседями: «Подай кусок сегодня — хлеба не лишишься завтра».

Как отреставрировать и освежить старую мебель своими руками? Рассказали в нашей статье!

приметы
народные приметы
обычаи
традиции
суеверия
запреты
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
