Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 03:05

Приметы 10 октября: Савватий Пчельник — едим мед и печем пряники

Что можно и нельзя делать 10 октября Что можно и нельзя делать 10 октября Фото: Shutterstock/FOTODOM

10 октября в народном календаре известно как день Савватия Пчельника, в честь Преподобного Савватия Соловецкого. Этот день знаменовал окончательное завершение всех работ на пасеке. Считалось, что после Савватия пчелы уже не вылетают, именно в этот день ульи требовалось убрать в омшаник (специальное зимнее хранилище).

Погодные приметы 10 октября

  • Если северный ветер дует 10 октября — жди холодной зимы, если южный — теплой.

  • Первый снег выпал на Савватия — настоящая зима наступит через 40 дней.

  • Гром и гроза в этот день предвещают мягкую, бесснежную и короткую зиму.

  • Если лист на землю ложится изнанкой — это обещает хороший урожай в следующем году.

Птицы, ульи и пчелы: приметы по поведению животных и птиц 10 октября

Поскольку день посвящен делу пчеловодства, особое внимание уделяли пчелам. А еще следили за поведением птиц.

  • Пчелы. Если они плотно заделывают леток (входное отверстие в улей), оставляя лишь маленькую щель, — это верный признак холодной и суровой зимы.

  • Воробьи. Если они дружно собирают пух и перья около курятников, утепляя свои укрытия, — это предвещает скорое наступление сильных морозов.

  • Хорек. Ранняя смена его меха на зимний также указывает на раннюю и холодную зиму.

  • Шишки. Небольшое количество шишек на елях и соснах, по поверью, предсказывало, что зима будет не очень холодной.

Погода 10 октября по приметам, поведению животных и птиц Погода 10 октября по приметам, поведению животных и птиц Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно делать 10 октября: зачем есть мед?

Пчеловодство в этот день было ключевым занятием, и завершающие работы требовали особого почтения и обрядов. Пчеловоды молились Савватию Соловецкому, прося о сохранении пчел зимой и богатом урожае меда в следующем году. В этот день проводился последний осмотр ульев, собирались остатки меда, а заготовки окончательно проверялись.

Что можно было делать 10 октября?

  • Печь медовые пряники и угощать свою семью; крошки от них оставить птицам — считалось, что это приносит достаток в дом.

  • Проснуться рано: на Савватия часто спали мало, чтобы использовать световой день.

  • Делиться медом с неимущими и близкими — акт щедрости и добра в день пчелиных обрядов.

  • Запоминать сны — верили: сны в ночь на Савватия могут быть вещими.

Что нельзя делать 10 октября: табу дня

Особый запрет на работу. Считалось, что на Савватия работать (особенно по дому или в огороде) — большой грех и любая работа не принесет пользы. Исключением был только труд, связанный непосредственно с пчелами. А еще нельзя было брать или давать в долг деньги. Наши предки верили, что это приведет к финансовым трудностям и невозможности вернуть долг.

А еще нельзя ссориться и сквернословить. Негативные мысли и конфликты могли привлечь беды на весь год. Также крестьяне старались не «трогать огонь». В этот день, по некоторым поверьям, нельзя было передавать огонь от костра или спички, чтобы не отдать свое счастье.

Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом.

приметы
народные приметы
суеверия
обычаи
традиции
запреты
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский флаг взвился над важнейшим городом Харьковской области
«Идея глупая»: в США оценили намерения властей поставить Украине Tomahawk
Россиянам раскрыли важный нюанс замены ванны на душевую кабину
Стало известно о первом применении гибридного снаряда в Днепре
В России введут изменения в процедуру оплаты услуг ЖКХ
Аборт, абьюз родителей, слова об СВО: где сейчас Юлия Меньшова
Трамп раскрыл, куда уходит проданное НАТО американское оружие
Приметы 10 октября: Савватий Пчельник — едим мед и печем пряники
Ким Чен Ын обратился к российским артистам
Загнутся без еды и снарядов: ВС РФ разносят логистику ВСУ от Сум до Полтавы
В Госдуме назвали главную проблему режима самозанятости
Дуров в день рождения опубликовал мрачный прогноз
США направят в Израиль порядка 200 военнослужащих
Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги
Нетаньяху назвал персону, без которой бы соглашение по Газе не состоялось
Бригада скорой пострадала в ДТП на Камчатке
В Госдуме предложили чаще индексировать пенсии россиян
«Бегут как овцы». ВСУ создают заградотряды для борьбы с дезертирами
«Разговор недетский»: депутаты захотели избавить детей от «синих чудовищ»
«Они не ладили»: озвучено, почему Байден заменил себя Харрис
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.