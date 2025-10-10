Приметы 10 октября: Савватий Пчельник — едим мед и печем пряники

Что можно и нельзя делать 10 октября

10 октября в народном календаре известно как день Савватия Пчельника, в честь Преподобного Савватия Соловецкого. Этот день знаменовал окончательное завершение всех работ на пасеке. Считалось, что после Савватия пчелы уже не вылетают, именно в этот день ульи требовалось убрать в омшаник (специальное зимнее хранилище).

Погодные приметы 10 октября

Если северный ветер дует 10 октября — жди холодной зимы, если южный — теплой.

Первый снег выпал на Савватия — настоящая зима наступит через 40 дней.

Гром и гроза в этот день предвещают мягкую, бесснежную и короткую зиму.

Если лист на землю ложится изнанкой — это обещает хороший урожай в следующем году.

Птицы, ульи и пчелы: приметы по поведению животных и птиц 10 октября

Поскольку день посвящен делу пчеловодства, особое внимание уделяли пчелам. А еще следили за поведением птиц.

Пчелы. Если они плотно заделывают леток (входное отверстие в улей), оставляя лишь маленькую щель, — это верный признак холодной и суровой зимы.

Воробьи. Если они дружно собирают пух и перья около курятников, утепляя свои укрытия, — это предвещает скорое наступление сильных морозов.

Хорек. Ранняя смена его меха на зимний также указывает на раннюю и холодную зиму.

Шишки. Небольшое количество шишек на елях и соснах, по поверью, предсказывало, что зима будет не очень холодной.

Погода 10 октября по приметам, поведению животных и птиц Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно делать 10 октября: зачем есть мед?

Пчеловодство в этот день было ключевым занятием, и завершающие работы требовали особого почтения и обрядов. Пчеловоды молились Савватию Соловецкому, прося о сохранении пчел зимой и богатом урожае меда в следующем году. В этот день проводился последний осмотр ульев, собирались остатки меда, а заготовки окончательно проверялись.

Что можно было делать 10 октября?

Печь медовые пряники и угощать свою семью; крошки от них оставить птицам — считалось, что это приносит достаток в дом.

Проснуться рано: на Савватия часто спали мало, чтобы использовать световой день.

Делиться медом с неимущими и близкими — акт щедрости и добра в день пчелиных обрядов.

Запоминать сны — верили: сны в ночь на Савватия могут быть вещими.

Что нельзя делать 10 октября: табу дня

Особый запрет на работу. Считалось, что на Савватия работать (особенно по дому или в огороде) — большой грех и любая работа не принесет пользы. Исключением был только труд, связанный непосредственно с пчелами. А еще нельзя было брать или давать в долг деньги. Наши предки верили, что это приведет к финансовым трудностям и невозможности вернуть долг.

А еще нельзя ссориться и сквернословить. Негативные мысли и конфликты могли привлечь беды на весь год. Также крестьяне старались не «трогать огонь». В этот день, по некоторым поверьям, нельзя было передавать огонь от костра или спички, чтобы не отдать свое счастье.

