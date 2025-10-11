Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 октября 2025 года

Что отмечают сегодня в России и мире? 11 октября во всем мире заботятся о девочках, едят пиццу с колбасой, вдыхают осенний воздух и организуют борьбу с ожирением.

Памятные даты и исторические события 11 октября

Какой сегодня день? 11 октября говорят о проблеме детских браков. Она остается актуальной не только для развивающихся стран, но и для государств с высоким уровнем дохода. Раннее замужество лишает девочек детства, ограничивает их образование и возможности для личностного развития. Согласно статистике, каждая третья девушка в мире вступает во взрослую жизнь, не достигнув совершеннолетия, причем многие из них оказываются в браке до 15 лет. Для привлечения внимания к этой проблеме Генеральная Ассамблея ООН в 2011 году учредила Международный день девочек.

11 октября также отмечается Всемирный день борьбы с ожирением, посвященный проблеме избыточного веса. Сегодня активно распространяют информацию о рисках, которые ожирение представляет для здоровья, таких как диабет, сердечно-сосудистые и некоторые онкологические заболевания. Эта дата создана, чтобы привлечь внимание к профилактике и лечению ожирения. Давайте вместе популяризировать здоровый образ жизни? Речь не только о том, что мы едим, а еще и о том, занимаемся ли физической активностью.

Необычные праздники и интересные факты

Какой еще необычный праздник отмечается сегодня? 11 октября в США отмечается Национальный день пиццы с колбасой, посвященный популярному блюду. Это ежегодное октябрьское событие прославляет одну из самых популярных разновидностей пиццы в мире — пиццу с различными видами колбасы. Присоединимся к празднику? Но не забываем, что нужно знать меру. Никто ведь не хочет тяжести в животе (и ожирения).

Что отмечают сегодня в России и мире? 11 октября давайте наслаждаться осенним воздухом. В этот день предлагаем остановиться, чтобы почувствовать прохладный, свежий воздух осени, глубоко ощутить его аромат, прислушаться к пению птиц, шелесту желтеющих деревьев. Сегодня можно отправиться на прогулку в лес или парк, чтобы ощутить спокойствие и умиротворение, которое приносит осенняя атмосфера.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Те, кто верит в Бога, сегодня отмечают день памяти Благоверного князя Вячеслава Чешского.

Именины и дни ангела сегодня

У кого сегодня особенный день? 11 октября именины празднуют Александр, Анатолий, Анна, Валентин, Василий, Ефрем, Иван, Иларион, Макар, Мария, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна. Всех назвать физически не можем!

Этот день в истории: что произошло 11 октября?

Знаете происхождение фразы «грызть гранит науки»? Его автор — российский революционер Лев Троцкий. Он произнес ее в 1922 году на V съезде ВЛКСМ, который был организован 11 октября. Политический деятель призвал молодежь к усердному изучению этой самой фразой. Она сразу же стала крылатой, превратившись в символ упорного постижения знаний. Полная цитата звучала так: «Учитесь, грызите молодыми зубами гранит науки, закаляйтесь и готовьтесь на смену!»

В 1984 году Кэтрин Салливэн стала первой американской женщиной-астронавтом. Она вышла в открытый космос во время миссии STS-41G на космическом корабле «Челленджер». Это произошло 11 октября. Событие стало историческим.

Кто умер и родился 11 октября

В 1963 году 11 октября родился Игорь Верник, актер, телеведущий и певец, народный артист России (2016), известный по работам в театре и кино, а также телевизионным программам. Вы могли видеть его в фильмах «Грозный папа», «Держи удар, детка!», «Комета Галлея» и других. Также в этот день празднует 33-летие американская хип-хоп-исполнительница Карди Би. Она стала известной благодаря юмористическим скетчам в соцсетях и своим хитам, например Bodak Yellow.

В этот день 34 года назад ушла из жизни Лидия Сухаревская. Она была народной артисткой Советского Союза. Вероятно, вы видели ее в фильмах «Старомодная комедия», «Жизнь сначала», «Шофер на один рейс», «Бессмертный гарнизон» и в других кинопроектах. 11 октября в 1952 году умер советский хирург Тимофей Краснобаев. Он был основоположником детской хирургии. Врач плотно изучал вопросы детской травматологии и ортопедии. Истинным призванием ученого стала борьба с костно-суставным туберкулезом у маленьких пациентов.