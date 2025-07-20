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20 июля 2025 в 14:55

Как в СССР! Пирожное «Березка»: песочное лакомство с масляным кремом

Пирожное как в СССР: простой рецепт Пирожное как в СССР: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это пирожное узнают с первого взгляда — темные штрихи на белоснежном фоне и слоеная структура песочных коржей. В советское время «Березку» можно было купить в каждой кулинарии, а сегодня — приготовить дома без лишней мороки.

200 г сливочного масла разотрите с 150 г сахарного песка, вбейте в эту массу 2 яйца, слегка посолите, добавьте 1 ч. л. ванильного сахара. Осторожно всыпьте 400 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите мягкое тесто, разделите его на три части. Каждую раскатайте в прямоугольный пласт и испеките по отдельности при 180 °C, пока слегка не подрумянится (примерно 8–10 минут на корж). Остудите.

Для крема взбейте 200 г сливочного масла с 1 банкой сгущенного молока до однородности. Промажьте коржи, уложите друг на друга, сверху распределите оставшийся крем. Посыпьте поверхность кокосовой стружкой и украсьте шоколадными полосками или растопленным шоколадом — как будто рисуете березовую кору.

Уберите пирожное в холодильник на 2–3 часа — оно должно хорошо пропитаться. Нарежьте на порции и подавайте к чаю. Песочная структура, нежный крем и нотка ностальгии — это именно то, за что «Березку» любят до сих пор.

  • Совет: для шоколадных полосок можно использовать 2 ст. л. какао, смешанные с каплей воды и сахара — получится паста, которой удобно «рисовать» кору.

Посмотрите рецепт классического медовика у нас на сайте.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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