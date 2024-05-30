Классический торт медовик: пошаговый рецепт

Медовик — популярное в России и странах СНГ сладкое лакомство. Делимся простым и быстрым рецептом классического торта.

Ингредиенты

мука — 2,5 стакана;

сливочное масло — 100 г;

сметана — 800 г;

яйца — 4 шт.;

мед — 150 г;

сахар — 150 г;

сахарная пудра — 2/3 стакана;

сода — 0,5 ч. л.;

разрыхлитель — 0,5 ст. л;

фрукты, орехи, шоколад — по вкусу.

Способ приготовления

Чтобы приготовить медовик, для начала растопите мед на водяной бане, добавьте масла. Перемешивайте до загустения.

Взбивайте яйца и сахар миксером в течение 5–10 минут.

Снимите мед с огня, добавьте взбитую смесь. Перемешайте.

Смешайте разрыхлитель, соду и 2,5 стакана муки. Просейте полученное.

Постепенно добавляйте в мед муку. Не забывайте перемешивать.

Испеките 6–10 коржей.

Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой.

Промажьте коржи кремом, уложите друг на друга. Украсьте по вкусу.

Дайте торту пропитаться в холодильнике несколько часов.

Наслаждайтесь классическим медовиком с богатым вкусом меда и нежным кремом.

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