Медовик — популярное в России и странах СНГ сладкое лакомство. Делимся простым и быстрым рецептом классического торта.
Ингредиенты
- мука — 2,5 стакана;
- сливочное масло — 100 г;
- сметана — 800 г;
- яйца — 4 шт.;
- мед — 150 г;
- сахар — 150 г;
- сахарная пудра — 2/3 стакана;
- сода — 0,5 ч. л.;
- разрыхлитель — 0,5 ст. л;
- фрукты, орехи, шоколад — по вкусу.
Способ приготовления
Чтобы приготовить медовик, для начала растопите мед на водяной бане, добавьте масла. Перемешивайте до загустения.
Взбивайте яйца и сахар миксером в течение 5–10 минут.
Снимите мед с огня, добавьте взбитую смесь. Перемешайте.
Смешайте разрыхлитель, соду и 2,5 стакана муки. Просейте полученное.
Постепенно добавляйте в мед муку. Не забывайте перемешивать.
Испеките 6–10 коржей.
Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой.
Промажьте коржи кремом, уложите друг на друга. Украсьте по вкусу.
Дайте торту пропитаться в холодильнике несколько часов.
Наслаждайтесь классическим медовиком с богатым вкусом меда и нежным кремом.
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