Принято решение об изъятии зданий СПбГУП в собственность РФ Арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск ГП об изъятии зданий СПбГУП

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Решение касается учебных корпусов, общежития и других объектов недвижимости, находившихся в незаконном владении.

Пока опубликована только краткая резолютивная часть вердикта. Исковое заявление поступило в суд 22 сентября, а ответчиками по делу выступили Федерация независимых профсоюзов России и сам университет.

Генпрокуратура утверждает, что право собственности ФНПР на недвижимость вуза было зарегистрировано с нарушениями законодательства. Надзорное ведомство также обвинило отстраненного ректора Александра Запесоцкого в многолетнем использовании средств от платного обучения студентов и федеральных субсидий для личного обогащения.

До этого суд принял обеспечительные меры, наложив арест на восемь объектов недвижимости университета, включая общежитие на 1200 мест и учебные корпуса. Запесоцкий был отстранен от должности ректора с запретом на любые трудовые правоотношения с вузом. Временно исполняющим обязанности руководителя университета назначен директор Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий Евгений Лубашев.