11 октября 2025 в 01:26

Землетрясение магнитудой 7,3 содрогнуло Атлантический океан

Толчки магнитудой 7,3 зафиксированы в проливе Дрейка в Атлантическом океане

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

В акватории пролива Дрейка, соединяющего Атлантический и Тихий океаны, было зарегистрировано сильное сейсмическое событие. Подземные толчки магнитудой 7,3 произошли в одной из самых отдаленных и малонаселенных частей планеты, сообщили представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно официальной информации, очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр сейсмическое событие располагалось на значительном удалении от населенных пунктов.

Эпицентр находился в 713 км к юго-востоку от города Ушуайя, — отмечено в сообщении.

Ушуайя, являющийся самым южным городом планеты, не ощутил серьезных последствий землетрясения. Глубина залегания очага классифицируется как небольшая, что обычно усиливает воздействие на поверхности. Однако благодаря расположению в открытом океане, вдали от густонаселенных районов, землетрясение не представляло угрозы для людей и не вызвало цунами. Мониторинговая служба продолжает наблюдение за сейсмической активностью в регионе.

Ранее сообщалось, что у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4. Как уточнили американские сейсмологи и метеорологи, эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах от портового города Давао. Их очаг залегал на глубине 58 километров.

землетрясения
Атлантический океан
проливы
магнитуда
