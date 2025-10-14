Загадочная аномалия над Атлантическим океаном выросла до размеров Европы Европейское космическое агентство сообщило о росте магнитной аномалии

Европейское космическое агентство зафиксировало значительное расширение Южно-Атлантической аномалии — области со сниженной интенсивностью магнитного поля Земли, сообщили на сайте организации. Согласно данным исследований, площадь этой зоны увеличилась на территорию, сопоставимую с Европой.

Ученые обнаружили, что слабая область магнитного поля Земли над Южной Атлантикой, известная как Южно-Атлантическая аномалия, с 2014 года расширилась на площадь, составляющую почти половину площади континентальной Европы, — сказано в публикации.

Специалисты отмечают неравномерный характер расширения аномалии в африканском направлении. Профессор геомагнетизма Крис Финли указал на наличие особых процессов, вызывающих дополнительное ослабление поля в данном регионе. Космические аппараты, пролетающие через эту зону, подвергаются повышенному радиационному воздействию, что может приводить к техническим сбоям.

Ранее австралийский ученый Карл Крушельницкий, что тайны Бермудского треугольника на самом деле не существует. По его словам, в исчезновениях самолетов и кораблей в этой зоне нет никакой аномалии, это лишь «вероятностный факт».