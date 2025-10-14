Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 06:57

Загадочная аномалия над Атлантическим океаном выросла до размеров Европы

Европейское космическое агентство сообщило о росте магнитной аномалии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейское космическое агентство зафиксировало значительное расширение Южно-Атлантической аномалии — области со сниженной интенсивностью магнитного поля Земли, сообщили на сайте организации. Согласно данным исследований, площадь этой зоны увеличилась на территорию, сопоставимую с Европой.

Ученые обнаружили, что слабая область магнитного поля Земли над Южной Атлантикой, известная как Южно-Атлантическая аномалия, с 2014 года расширилась на площадь, составляющую почти половину площади континентальной Европы, — сказано в публикации.

Специалисты отмечают неравномерный характер расширения аномалии в африканском направлении. Профессор геомагнетизма Крис Финли указал на наличие особых процессов, вызывающих дополнительное ослабление поля в данном регионе. Космические аппараты, пролетающие через эту зону, подвергаются повышенному радиационному воздействию, что может приводить к техническим сбоям.

Ранее австралийский ученый Карл Крушельницкий, что тайны Бермудского треугольника на самом деле не существует. По его словам, в исчезновениях самолетов и кораблей в этой зоне нет никакой аномалии, это лишь «вероятностный факт».

Атлантический океан
аномалии
Европа
магниты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Повальное пьянство солдат и блэкаут в Харькове: новости СВО к утру 14 октября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 октября: инфографика
ВСУ потеряли за сутки 41 пункт управления БПЛА
Украина запустила по России 40 беспилотников за одну ночь
Популярный российский блогер получил иск на 11 млн рублей
Андрей Блаженный Христа ради юродивый: история праздника 15 октября
Мерца и Бербок назвали виновными в утрате Германией мирового влияния
Байден внезапно похвалил Трампа и его команду
В Госдуме нашли способ поддержать россиян, потерявших близких
ФНС начала рассылать транспортный налог: топ-10 ответов на вопросы
Командование ВСУ мешает родственникам опознавать погибших
Загадочная аномалия над Атлантическим океаном выросла до размеров Европы
Стала известна сумма арестованных активов экс-кадровика Минобороны РФ
Сонник: к чему снится опоздание на самолет и как избежать ошибок в жизни
США могут пересмотреть стратегию помощи Киеву после заявления Трампа
«Серьезно?»: слова Каллас о ВСУ вызвали скепсис в Европе
В Совфеде призвали ЦБ объяснить изменения в сфере кредитных карт
Пленный «азовец» рассказал, как выбрали президента на Украине
В суде оспорили решение об изъятии долей «Рижского хлеба» у латвийца
«Сотни миллиардов долларов»: Трамп подвел итоги введения пошлин
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.