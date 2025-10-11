Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 01:40

«Акт отчаяния»: Захарова оценила повторное назначение Лекорню

Захарова: возвращение Лекорню показывает, что мнение французов не учитывается

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале отметила, что возвращение Себастьяна Лекорню на пост премьер-министра Франции является актом отчаяния. Тем более, оно произошло на фоне политических репрессий в стране. Дипломат также опубликовала в качестве иллюстрации своего комментария значок с надписью «За безотходную технологию».

Этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии — мнение французов больше не учитывается,написала Захарова.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь доверил пост премьер-министра Себастьяну Лекорню. Назначение произошло после парламентских выборов и политических консультаций по формированию нового правительства. Лекорню уже возглавлял правительство страны в течение 27 дней.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал чудовищным отказ нацсобрания запустить процесс по объявлению импичмента президенту страны. Решение было принято на основе воздержания пяти членов «Национального объединения».

Себастьян Лекорню
Франция
Мария Захарова
