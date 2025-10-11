Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 12:12

ВСУ атаковали Башкирию в День республики

Средства ПВО перехватили пять дронов ВСУ над Башкирией

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

В субботу, 11 октября, российские средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских дронов над территорией Республики Башкортостан, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Сегодня в регионе отмечают День республики.

11 октября с 09:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Башкортостан, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО в ночь на 11 октября уничтожили более 40 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации Минобороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подверглись шесть регионов страны.

До этого в России приступили к полигонным испытаниям перспективного БПЛА, особенностью которого является полностью напечатанный на 3D-принтере фюзеляж. Внешне он напоминает трубу, но с роботизированной головной частью. Дрон сочетает преимущества беспилотников самолетного типа, вертолетов и систем вертикального взлета и посадки.

Минобороны РФ
Башкирия
ПВО
ВСУ
