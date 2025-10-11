Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 октября: инфографика

В ночь на 11 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 42 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 10 октября до 07:00 мск 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 19 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 15 БПЛА – над территорией Ростовской области, три БПЛА – над территорией Ульяновской области, два БПЛА – над территорией Воронежской области, два БПЛА – над территорией Республики Башкортостан, один БПЛА – над территорией Саратовской области, — сказано в сообщении.