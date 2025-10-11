Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 07:30

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 октября

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 11 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 11 октября

В ночь на 11 октября в результате падения обломков дронов пострадали три жилых дома, школа и детский сад. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своём Telegram-канале.

«Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла», — приводятся слова чиновника.

Один из пенсионеров пострадал от осколков разбитого окна. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает, сообщил Бочаров. Губернатор дал поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир.

Также ночью в субботу силы ПВО ночью отразили массированную воздушную атаку ВСУ, перехватив и уничтожив БПЛА в ряде районов Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командный состав ВСУ в последнее время активно покидает позиции в Северске ДНР, оставляя неподготовленных мобилизованных солдат. По его информации, украинское командование постепенно оставляет населенный пункт, передавая инициативу российским военнослужащим.

«Несколько дней назад поступила информация о том, что из Северска уже начали выводить командный состав вооруженных формирований Украины. То есть, по сути, уже становится понятным, что украинское командование будет постепенно оставлять данный населенный пункт», — сказал он.

Марочко подчеркнул, что такая тактика приводит к значительному росту потерь среди украинских военнослужащих. По его оценкам, мобилизованные граждане, впервые взявшие в руки оружие, могут находиться на линии боевого соприкосновения не более двух-трех суток. В связи с этим численность потерь ВСУ в районе Северска за последнее время возросла в несколько раз, что демонстрирует неэффективность применяемой украинской стороной стратегии.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 10 октября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на два региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 23 дрона, из которых 10 — над акваторией Черного моря.

Еще 10 беспилотных аппаратов было уничтожено над Белгородской областью, три — над Брянской. Противник также пытался атаковать РФ утром 10 октября. Система ПВО сбила девять воздушных целей над Черным морем.

Солдаты Вооруженных сил Украины заминировали ответвление аммиакопровода Тольятти — Одесса в 2,5 км к востоку от населенного пункта Русин Яр в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве добавили, что военные ВСУ подорвали этот трубопровод при отступлении одного из подразделений. В результате произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок. Среди российских военнослужащих никто не пострадал. По данным ведомства, таким образом противник хотел замедлить темпы наступления ВС РФ.

Восьмилетняя девочка пострадала в результате удара ВСУ по частному дому в селе Новая Таволжанка Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Врачи диагностировали у пострадавшей минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения головы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Бойцы самообороны доставили еe в тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. Для дальнейшего обследования и лечения девочка транспортируется в детскую областную клиническую больницу», — написал губернатор в Telegram-канале.

Два человека погибли в Херсонской области в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, ВСУ наносили удары по жилому сектору и сельскохозяйственным угодьям. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«В Голой Пристани в результате целенаправленных ударов по жилому сектору убит мужчина 1960 года рождения. В Збурьевке Голопристанского МО разрушена постройка на территории фермы, погиб один человек», — написал губернатор в Telegram-канале.

Артобстрел Васильевки привел к повреждению линии электропередачи, добавил Сальдо. В результате без света временно остались 3,6 тысячи человек. Впоследствии подачу электричества восстановили.

Читайте также:

Налет БПЛА на Волгоград 11 октября: разрушения, пострадавшие, что известно

Массированная атака на Одессу 11 октября: какие цели поражены, что известно

«Сквозь землю провалилась»: ужасающие новые версии исчезновения Усольцевых

ПВО
БПЛА
СВО
ВСУ
Россия
регионы
Волгоградская область
Ростовская область
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горящая фура перекрыла трассу и устроила 12-километровую пробку
Медведев раскрыл, что означает для России поддержка СВО со стороны КНДР
Белый дом продолжил массовую «чистку» сотрудников на фоне шатдауна
Кулинарный антиквариат: сырники по ГОСТу
Раскрыто число жертв взрыва на заводе по производству боеприпасов для ВСУ
Как выбрать незамерзайку на зиму: советы автомобилистам
Стало известно, какой нацпроект в России получит больше на 144 млрд
Украинцы ударились в панику из-за эвакуации в Днепропетровской области
Кыстыбый с картофелем и сыром за 15 минут — идеальные татарские лепешки
Появились кадры задержания жителя Донецка за призывы к терроризму
Сотни протестующих на митинге во Владивостоке попали на видео
За что штрафуют водителей в Москве: скидки при уплате, изъятие прав
Наступление ВС РФ вынудило ВСУ перебросить в Харьковскую область наемников
Житель Донецка пойдет под суд за призывы к терроризму
Российские силы наступают широким фронтом на один из населенных пунктов ДНР
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 октября: инфографика
Сотни протестующих вышли с плакатами на митинг во Владивостоке
В Британии нашли причину «мрачных слов» западных стран о конфликте с РФ
Почти полсотни дронов атаковали Россию минувшей ночью
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 октября
Дальше
Самое популярное
Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.