Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 11 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 11 октября

В ночь на 11 октября в результате падения обломков дронов пострадали три жилых дома, школа и детский сад. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своём Telegram-канале.

«Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла», — приводятся слова чиновника.

Один из пенсионеров пострадал от осколков разбитого окна. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает, сообщил Бочаров. Губернатор дал поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир.

Также ночью в субботу силы ПВО ночью отразили массированную воздушную атаку ВСУ, перехватив и уничтожив БПЛА в ряде районов Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командный состав ВСУ в последнее время активно покидает позиции в Северске ДНР, оставляя неподготовленных мобилизованных солдат. По его информации, украинское командование постепенно оставляет населенный пункт, передавая инициативу российским военнослужащим.

«Несколько дней назад поступила информация о том, что из Северска уже начали выводить командный состав вооруженных формирований Украины. То есть, по сути, уже становится понятным, что украинское командование будет постепенно оставлять данный населенный пункт», — сказал он.

Марочко подчеркнул, что такая тактика приводит к значительному росту потерь среди украинских военнослужащих. По его оценкам, мобилизованные граждане, впервые взявшие в руки оружие, могут находиться на линии боевого соприкосновения не более двух-трех суток. В связи с этим численность потерь ВСУ в районе Северска за последнее время возросла в несколько раз, что демонстрирует неэффективность применяемой украинской стороной стратегии.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 10 октября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на два региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 23 дрона, из которых 10 — над акваторией Черного моря.

Еще 10 беспилотных аппаратов было уничтожено над Белгородской областью, три — над Брянской. Противник также пытался атаковать РФ утром 10 октября. Система ПВО сбила девять воздушных целей над Черным морем.

Солдаты Вооруженных сил Украины заминировали ответвление аммиакопровода Тольятти — Одесса в 2,5 км к востоку от населенного пункта Русин Яр в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве добавили, что военные ВСУ подорвали этот трубопровод при отступлении одного из подразделений. В результате произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок. Среди российских военнослужащих никто не пострадал. По данным ведомства, таким образом противник хотел замедлить темпы наступления ВС РФ.

Восьмилетняя девочка пострадала в результате удара ВСУ по частному дому в селе Новая Таволжанка Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Врачи диагностировали у пострадавшей минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения головы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Бойцы самообороны доставили еe в тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. Для дальнейшего обследования и лечения девочка транспортируется в детскую областную клиническую больницу», — написал губернатор в Telegram-канале.

Два человека погибли в Херсонской области в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, ВСУ наносили удары по жилому сектору и сельскохозяйственным угодьям. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«В Голой Пристани в результате целенаправленных ударов по жилому сектору убит мужчина 1960 года рождения. В Збурьевке Голопристанского МО разрушена постройка на территории фермы, погиб один человек», — написал губернатор в Telegram-канале.

Артобстрел Васильевки привел к повреждению линии электропередачи, добавил Сальдо. В результате без света временно остались 3,6 тысячи человек. Впоследствии подачу электричества восстановили.

Читайте также:

Налет БПЛА на Волгоград 11 октября: разрушения, пострадавшие, что известно

Массированная атака на Одессу 11 октября: какие цели поражены, что известно

«Сквозь землю провалилась»: ужасающие новые версии исчезновения Усольцевых