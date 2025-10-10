В РФ начали полигонные испытания универсального беспилотника новой схемы

Производственная компания «Азимут» госкорпорации «Ростех» приступила к полигонным испытаниям перспективного беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС. Особенностью беспилотника является полностью напечатанный на 3D-принтере фюзеляж.

После успешных испытаний с моделированием основных внешних условий мы приступили к испытаниям на полигоне, чтобы подтвердить характеристики изделия, — говорится в сообщении.

Новый БПЛА представляет собой универсальную платформу, выполненную по оригинальной схеме: внешне он напоминает «трубу», но с роботизированной головной частью Аппарат сочетает преимущества беспилотников самолетного типа, вертолетов и систем вертикального взлета и посадки (VTOL), при этом лишен их традиционных недостатков.

В корпорации подчеркнули, что модульная конструкция фюзеляжа позволяет быстро адаптировать дрон под конкретные задачи — от мониторинга территорий до медицинской логистики.

По словам разработчиков, использование аддитивных технологий не только упрощает производство, но и обеспечивает высокую надежность конструкции. После запуска в серию новый БПЛА сможет заменить устаревшие аналоги благодаря более низкой стоимости и универсальности применения.

Ранее сообщалось, что депутат Михаил Делягин предложил засекретить данные о производителях беспилотников, поскольку вся информация о них находится в открытом доступе и может использоваться противником. Парламентарий подчеркнул, что для выявления местоположения оборонных предприятий достаточно изучить публичные базы данных вроде СПАРК, где содержатся адреса, телефоны и финансовая отчетность компаний.