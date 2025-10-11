Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 14:28

Экономист объяснил, что будет с криптовалютой до конца года

Экономист Вепренцева: напряженность крипторынка в ближайшие недели сохранится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крипторынок пережил одну из самых нервных ночей года и в ближайшие недели сохранит напряженность, заявила в беседе с Lenta.ru экономист Таисия Вепренцева. По ее словам, всего за несколько часов цены крупнейших монет обвалились на десятки процентов, а общая капитализация рынка сократилась примерно на $300 млрд.

В ближайшие недели рынок будет оставаться нервным. После столь сильного обвала часть участников начнет осторожно возвращаться в позиции, рассчитывая на отскок, — объяснила специалист.

Биткоин, вероятнее всего, застрянет в диапазоне между $100 тыс. и $115 тыс. (8,1–9,3 млн рублей), периодически «пробуя оба края», отметила она. Тонкоин, в свою очередь, может восстановиться до $2,5–3 (202–243 рубля), если Telegram не столкнется с новыми техническими сбоями и подтвердит стабильность своих сервисов, добавила Вепренцева.

Ранее сообщалось, что курс биткоина продемонстрировал значительное снижение во время торгов на крупнейшей криптовалютной площадке Binance. Цифровой актив опустился ниже психологически важной отметки в $105 тыс. (8,5 млн рублей), чего не происходило с конца июня 2025 года.

При этом несколько дней назад, 6 октября, биткоин установил новый исторический максимум стоимости, превысив отметку в $125 тыс. (10,3 млн рублей). Предыдущее рекордное значение было зарегистрировано 14 августа 2025 года, когда монета торговалась на уровне $124,47 тыс. (10,3 млн рублей).

биткоин
криптовалюты
цены
валюты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вкусовщина»: Собчак жестко высказалась об изучении песен SHAMAN в школах
Поездка Меган Маркл в Париж встревожила близких принца Гарри
Джиган записал трек о любви на фоне слухов о разводе
Орбан первым бросил вызов антироссийским военным планам Евросоюза
Российской волейболистке наложили 13 швов после травмы на тренировке
«Спорт должен быть вне политики»: в РФС поддержали решение ФИФА по Израилю
Молодая мать двоих детей пошла к стоматологу и не вернулась
«Нет слов»: Хинштейн сообщил об убийстве ВСУ водителя грузовика
Вкус, который удивит: маринуем капусту с виноградом и базиликом
Самойлова впервые вышла на связь после сообщений о разводе
Экономист объяснил, что будет с криптовалютой до конца года
Мужчина ударил ножом друга и изнасиловал его жену
В Верховной раде озвучили новых врагов Ермака
Как в РФ зарабатывать больше 200 тысяч: самые доходные профессии, Росстат
На Украине неизвестные «заминировали» три поезда
Украинский дрон ударил по автомобилю с семейной парой
Пенсионер пошел на крайние меры для защиты внука в тюрьме
Три уголовных дела, свадьба за 100 млн, помощь СВО: как живет блогер Литвин
Орбан показал сгенерированный ИИ ролик с Зеленским и презентацией телефона
В МО Британии рассказали о миссии НАТО у российских границ
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.