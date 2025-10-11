Экономист объяснил, что будет с криптовалютой до конца года

Крипторынок пережил одну из самых нервных ночей года и в ближайшие недели сохранит напряженность, заявила в беседе с Lenta.ru экономист Таисия Вепренцева. По ее словам, всего за несколько часов цены крупнейших монет обвалились на десятки процентов, а общая капитализация рынка сократилась примерно на $300 млрд.

В ближайшие недели рынок будет оставаться нервным. После столь сильного обвала часть участников начнет осторожно возвращаться в позиции, рассчитывая на отскок, — объяснила специалист.

Биткоин, вероятнее всего, застрянет в диапазоне между $100 тыс. и $115 тыс. (8,1–9,3 млн рублей), периодически «пробуя оба края», отметила она. Тонкоин, в свою очередь, может восстановиться до $2,5–3 (202–243 рубля), если Telegram не столкнется с новыми техническими сбоями и подтвердит стабильность своих сервисов, добавила Вепренцева.

Ранее сообщалось, что курс биткоина продемонстрировал значительное снижение во время торгов на крупнейшей криптовалютной площадке Binance. Цифровой актив опустился ниже психологически важной отметки в $105 тыс. (8,5 млн рублей), чего не происходило с конца июня 2025 года.

При этом несколько дней назад, 6 октября, биткоин установил новый исторический максимум стоимости, превысив отметку в $125 тыс. (10,3 млн рублей). Предыдущее рекордное значение было зарегистрировано 14 августа 2025 года, когда монета торговалась на уровне $124,47 тыс. (10,3 млн рублей).