Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 октября 2025 в 14:27

Мужчина ударил ножом друга и изнасиловал его жену

Mash: в Ленобласти мужчина напал с ножом на друга и изнасиловал его жену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После совместного застолья в квартире на Молодежной улице города Кириши знакомый семьи нанес ножевое ранение хозяину дома, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Пока 50-летний мужчина истекал кровью, 39-летний гость изнасиловал его 48-летнюю супругу.

Изначально вечер проходил спокойно, однако между гостем и главой семьи возник спор, который перерос в драку. В результате нанесенного ножевого ранения в живот хозяин квартиры не смог защищать свою жену.

После произошедшего пара смогла вызвать скорую медицинскую помощь. Раненого мужа доставили в больницу, где на следующий день он скончался от полученных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемый задержан правоохранителями.

Ранее в Москве на Старом Арбате у стены Виктора Цоя произошло нападение с ножом. В результате инцидента пострадали два человека. Предварительная версия нападения — конфликт между мужчинами. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого, которым оказался 49-летний житель Москвы. При задержании у него был изъят нож.

Ленобласть
изнасилования
преступления
смерти
