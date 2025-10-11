Мужчина ударил ножом друга и изнасиловал его жену Mash: в Ленобласти мужчина напал с ножом на друга и изнасиловал его жену

После совместного застолья в квартире на Молодежной улице города Кириши знакомый семьи нанес ножевое ранение хозяину дома, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Пока 50-летний мужчина истекал кровью, 39-летний гость изнасиловал его 48-летнюю супругу.

Изначально вечер проходил спокойно, однако между гостем и главой семьи возник спор, который перерос в драку. В результате нанесенного ножевого ранения в живот хозяин квартиры не смог защищать свою жену.

После произошедшего пара смогла вызвать скорую медицинскую помощь. Раненого мужа доставили в больницу, где на следующий день он скончался от полученных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемый задержан правоохранителями.

