Анджелина Джоли рассказала, жалеет ли о самом трудном решении в жизни Анджелина Джоли призналась, что не пожалела об удалении груди и яичников

Голливудская актриса Анджелина Джоли не пожалела об операциях по удалению груди и яичников, сообщает журнал Hello. По словам звезды, это решение стало для нее способом избавиться от страха и почтить память матери, умершей от рака.

Я сделала двойную мастэктомию десять лет назад, а позже удалила яичники — именно от этого умерла моя мама. Я не жалею. Это был мой выбор. Важно, чтобы каждая женщина могла выбирать свой путь, — сказала Джоли.

Актриса уточнила, что врачи выявили у нее ген BRCA, повышающий риск развития рака груди и яичников. В память о матери Джоли на съемках фильма Couture носила ее ожерелье и часть праха. В картине она играет женщину, борющуюся с раком груди, и призналась, что роль стала для нее личной.

Ранее, по оценкам экспертов, Джоли потратила около $200 тысяч (почти 16 млн рублей) на пластические операции и косметологические процедуры. В перечень вмешательств вошли ринопластика, увеличение губ, контурная пластика скул и подбородка, увеличение груди и профилактическая двойная мастэктомия. Специалисты также добавили, что подобные превентивные операции в России не проводятся.