Галкина перепутали с итальянцем

Подписчики перепутали юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с итальянцем. Поводом для этого стала его публикация в Instagram с Кипра в светло-голубой рубашке и белых брюках.

Максимка стал похож на итальянца или испанца! Красавчик, как всегда, — написала одна из подписчиц.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что Галкин не имеет доступа к своему счету в России. По его словам, артист не может распоряжаться средствами, поступающими в виде авторских отчислений.

До этого израильтянин Михаил Хурин рассказал, как на концертах Галкина иронично спрашивали о невыполненном обещании сдать кровь для пострадавших при начале конфликта в Израиле. По словам собеседника, юморист делает вид, будто не слышит или не понимает вопроса. Прежде он записал видеообращение с соответствующим обещанием, однако уехал на Кипр.

Кроме того, в Роспатент поступило заявление о прекращении правовой охраны одноименного товарного знака Галкина. Причиной стала ликвидация ИП, на которое был зарегистрирован бренд. Теперь любое третье лицо сможет получить возможность оформить его на себя.