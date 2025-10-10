Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 10:50

Мужчина забыл, как жестоко убил двух человек ради кражи их вещей

В Красноярске мужчину задержали за жестокое убийство двух человек ради кражи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красноярске задержан местный житель, подозреваемый в жестоких убийствах мужчины и женщины с целью кражи их имущества, сообщили в пресс-службе СУ СК региона. По данным ведомства, преступления были совершены в конце сентября в квартирах на улицах Новгородская и Джамбульская. Мужчина страдал от наркозависимости, поэтому не помнит обстоятельства преступлений.

Согласно материалам дела, фигурант сначала нанес множественные ножевые ранения знакомой женщине, а затем убил мужчину, у которого временно проживал. После каждого убийства он похищал бытовую технику, телефоны и другие личные вещи потерпевших, которые затем сдавал в ломбард. Чтобы скрыть следы, тела погибших красноярец спрятал в ванных комнатах, завалив их тряпками и мебелью.

Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая убийство двух лиц из корыстных побуждений и разбой. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее стало известно, что киллера одной из самых опасных ОПГ не могут найти 25 лет. Владислав Макаров, который был членом Ореховской ОПГ, до сих пор находится на свободе и поддерживает связь с бывшими коллегами по преступному бизнесу. Однако полиция не может определить его местонахождение.

