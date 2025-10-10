Мужчина забыл, как жестоко убил двух человек ради кражи их вещей В Красноярске мужчину задержали за жестокое убийство двух человек ради кражи

В Красноярске задержан местный житель, подозреваемый в жестоких убийствах мужчины и женщины с целью кражи их имущества, сообщили в пресс-службе СУ СК региона. По данным ведомства, преступления были совершены в конце сентября в квартирах на улицах Новгородская и Джамбульская. Мужчина страдал от наркозависимости, поэтому не помнит обстоятельства преступлений.

Согласно материалам дела, фигурант сначала нанес множественные ножевые ранения знакомой женщине, а затем убил мужчину, у которого временно проживал. После каждого убийства он похищал бытовую технику, телефоны и другие личные вещи потерпевших, которые затем сдавал в ломбард. Чтобы скрыть следы, тела погибших красноярец спрятал в ванных комнатах, завалив их тряпками и мебелью.

Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая убийство двух лиц из корыстных побуждений и разбой. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

